«Суперджет» с отечественными двигателями совершил десятый испытательный полет

Самолет SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 прошел десятое летное испытание

Tекст: Вера Басилая

Самолет «Суперджет» с российскими двигателями ПД-8 успешно выполнил десятый полет, сообщается в Telegram-канале Ростеха.

Полет проходил в Комсомольске-на-Амуре и длился 3 часа 20 минут. За это время лайнер развил скорость 0,81 Маха и около 2,5 часа удерживался на высоте 12,2 тыс. метров.

В Ростехе подчеркнули, что двигатели ПД-8, разработанные Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК), впервые прошли испытания на таких скоростях и высотах в составе самолета. На всех этапах испытаний двигатели продемонстрировали устойчивую работу.

Речь идет о третьем опытном самолете SJ-100, который подключился к летной программе в конце апреля. На этом борту было заменено около 40 импортных систем и агрегатов, что позволяет ускорить сертификацию лайнера.

SJ-100 – это ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, создаваемый в рамках программы импортозамещения. Он дополняет линейку эксплуатируемых сегодня самолетов семейства «Суперджет».

Ранее в ОАК заявили, что завершение сертификационных испытаний отечественного самолета МС-21 с участием двух опытных бортов намечено на лето 2026 года.

Испытания отечественной системы автопилота прошли на самолете SJ-100 на высоте 12,2 километра, экипаж оценил их как успешные.