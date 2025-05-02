ОАК сообщил о завершении испытаний МС-21 летом 2026 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сертификационные испытания российского пассажирского самолета МС-21 завершатся летом 2026 года, сообщает ТАСС. Об этом заявил заместитель гендиректора и директор инженерного центра компании «Яковлев» Анатолий Гайданский. По его словам, летная программа предполагает проведение 220–230 реальных полетов на двух самолетах.

Гайданский уточнил: «Мы на двух самолетах надеемся ее закончить примерно за год. То есть где-то до середины следующего года эту полетную программу завершить и ближе к концу лета получить главное изменение по ОГИ, чтобы эти самолеты уже пошли дальше в авиакомпании». Первый из испытательных самолетов – частично импортозамещенный борт с заводским номером 0012 – недавно совершил первый полет с аэродрома Иркутского авиазавода, проведя в воздухе 1 час 15 минут, достигнув скорости 580 км/ч и высоты 3 000 метров.

Второй самолет, который будет участвовать в испытаниях, полностью отечественный и имеет заводской номер 0013. Сейчас он находится на финальной стадии сборки, проводится отладка систем. Как сообщил Гайданский, поднять этот самолет в воздух и начать на нем испытания планируется в середине лета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех внедрил IT-систему поддержки авиадвигателей для самолетов МС-21 и SJ-100, компания также отгрузила серийные двигатели для МС-21, а среди преимуществ лайнера МС-21-300 над Ту-154М были названы увеличенная дальность полета, более экономичный расход топлива и современные системы управления.