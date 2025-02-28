Ростех внедрил IT-систему поддержки авиадвигателей для МС-21 и SJ-100

Ростех внедрил цифровую платформу поддержки двигателей ПД-14 и ПД-8

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Telegram-канал Ростеха, внедрение новой IT-системы направлено на улучшение сервиса для авиадвигателей, использующихся в самолетах МС-21 и SJ-100. Разработка ориентирована на предоставление эксплуатантам доступа к актуальной технической документации и отслеживанию данных по двигателям в режиме реального времени.

Система состоит из нескольких модулей, таких как «Центр поддержки заказчика», «Управление парком силовых установок» и «Управление техническими публикациями». Эти модули позволяют усовершенствовать процессы взаимодействия с эксплуатантами и автоматизировать сервисное обслуживание. Один из ключевых элементов, «Центр поддержки заказчика», предназначен для быстрого принятия и обработки заявок на техническую поддержку и консультирование по вопросам эксплуатации двигателей.

Проект реализован с участием компании-интегратора «РТ-Проектные технологии» и «Инженерного центра информационно-аналитических систем», которые занимались разработкой и внедрением этой цифровой платформы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Антон Алиханов сообщил, что полеты самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8 ожидаются в течение месяца-полутора, и начнется сертификация двигателя в составе самолета, Ростех решил впервые представить двигатель ПД-8 на выставке NAIS-2025, а Россия делает последний шаг к полной независимости от Boeing и Airbus.