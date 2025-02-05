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Ростех решил впервые представить двигатель ПД-8 на выставке NAIS-2025
На выставке NAIS-2025 в Москве Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в состав Ростеха, впервые представит двигатель ПД-8, предназначенный для пассажирского лайнера SJ-100, а его первый полет ожидается в ближайшее время.
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации «Ростех» представит новый авиационный двигатель ПД-8 на выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025 в Москве, передает ТАСС. Двигатель предназначен для пассажирского самолета SJ-100 и будет впервые представлен широкой публике.
По словам первого заместителя гендиректора Ростеха Владимира Артякова, работы над проектом близятся к завершению. Он отметил, что компания находится на стадии серийного производства и проведения необходимых испытаний двигателей. Артяков подчеркнул, что в ближайшее время ожидается первый полет самолета SJ-100 с двигателем ПД-8 для проведения летных испытаний.
На выставке NAIS-2025 также будет продемонстрирован ряд других разработок ОДК, включая двигатель ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21 и двигатель ТВ7-117СТ-01 для турбовинтового самолета Ил-114-300. Кроме того, на стенде будет представлен двигатель ВК-1600В, предназначенный для вертолетов среднего класса с взлетной массой от пяти до восьми тонн.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг России сократил план производства авиадвигателей в 2024 году. Объединенная авиастроительная корпорация анонсировала первый полет нового самолета SJ 100 с двигателем ПД-8. На авиалайнере SSJ 100 впервые запустили двигатель ПД-8, что является важным шагом в развитии отечественного авиастроения.