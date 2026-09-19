В Белоруссии обвинили YouTube в пиратстве из-за блокировки СМИ

Минск назвал блокировку каналов белорусских СМИ на YouTube пиратством

Tекст: Мария Иванова

Министр информации республики Дмитрий Жук назвал действия платформы недружественными и не подлежащими обсуждению с правовой точки зрения, передает ТАСС.

«Безусловно, платформа недружественная. То, что они там творят, не подлежит никакому обсуждению с точки зрения правового и других аспектов. Чистое пиратство», – сказал глава ведомства.

По мнению Жука, белорусскую сторону пытаются спровоцировать на ответные шаги. Однако он подчеркнул, что поддаваться на провокации было бы ошибкой. Министр добавил, что местные СМИ научились работать в условиях ограничений и удерживают аудиторию.

Руководитель ведомства также отметил, что государство будет контролировать информационную среду суверенно, принимая решения, выгодные обществу. В качестве примера он привел США, где Дональд Трамп не стал закрывать YouTube после удаления своего канала.

Ранее, 14 сентября, платформа заблокировала ресурсы телеканала СТВ, Первого национального канала Белорусского радио, радиоканалов «Культура» и «Столица». Весной аналогичные меры коснулись агентства БелТА, а также телеканалов СТВ и ОНТ. МИД республики тогда расценил это как грубое нарушение принципов ООН.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский видеохостинг YouTube удалил аккаунт белорусского медиахолдинга СТВ во время прямого эфира.

Весной платформа заблокировала каналы агентства БелТА и телеканала ОНТ. В ответ на эти действия министр информации Белоруссии Дмитрий Жук призвал к осторожному подходу к вопросу возможного запрета сервиса в стране.