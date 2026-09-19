Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.0 комментариев
Суд в Москве заблокировал сайты с запрещенной книгой Саакашвили
Московский суд ограничил доступ к пяти сайтам с экстремистской книгой Саакашвили
В столице ограничили доступ к пяти интернет-ресурсам, на которых публиковалась запрещенная книга бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Лефортовский суд Москвы ограничил доступ к пяти ресурсам, распространявшим книгу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Пробуждение силы. Уроки Грузии – для будущего Украины», передает РИА «Новости».
Исковое заявление о блокировке направила межрайонная прокуратура.
Надзорное ведомство выявило наличие в тексте произведения экстремистских высказываний. Этот факт был подтвержден результатами исследования, проведенного специалистами АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды».
«Административные исковые требования Лефортовского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, к ООО «Живая библиотека» о признании информации, размещенной в сети «Интернет», запрещенной к распространению – удовлетворить», – указано в судебном решении.
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