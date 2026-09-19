Путин поручил увеличить долю безналичной оплаты в общественном транспорте

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин поставил задачу повысить прозрачность платежей за пассажирские перевозки. «Принять меры, направленные на повышение прозрачности платежей при оплате услуг по перевозке пассажиров и увеличение доли безналичной оплаты», – отмечается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. При этом возможность оплаты наличными должна быть сохранена.

Также президент поручил рассмотреть возможность использовать для безналичной оплаты проезда в транспорте сервис «Макс» и единую биометрическую систему.

Кроме того, российский лидер поручил до 1 декабря 2026 года утвердить дорожную карту по внедрению технологий искусственного интеллекта в управление транспортом. Инновации планируется использовать для прогнозирования спроса, оптимизации маршрутов и создания голосовых ассистентов.

Кабмину также предстоит разработать дополнительные меры для сокращения дефицита кадров в транспортной отрасли. Особое внимание по поручению главы государства нужно уделить улучшению условий труда водителей и повышению привлекательности этой профессии на рынке труда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился задействовать технологии искусственного интеллекта для развития общественного транспорта.

Ранее Общественный совет при Минтрансе предложил внедрить систему предварительной оплаты проезда по QR-кодам на остановках.

До этого власти Петербурга уже внедрили оплату проезда в метро с использованием биометрических данных.