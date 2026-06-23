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Путин заявил о модернизации российской ядерной триады
На встрече с выпускниками силовых вузов президент России Владимир Путин заявил о последовательной модернизации ядерной триады и росте возможностей других видов вооруженных сил.
Российский президент на церемонии обращения к молодым офицерам сообщил о масштабной работе по обновлению вооруженных сил страны, передает РИА «Новости».
Владимир Путин выступил на встрече с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.
Обращаясь к офицерам, глава государства отдельно отметил состояние стратегических сил. «В соответствии с государственной программой вооружений последовательно модернизируется ядерная триада, сухопутные войска, растет боевой потенциал воздушно-космических сил и военно-морского флота», – сказал российский лидер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует в рамках новой госпрограммы вооружения на 2027–2036 годы провести модернизацию ядерной триады.
Президент России Владимир Путин на совещании заявил, что ядерные силы страны являются самыми современными в мире.
На встрече с выпускниками военных вузов Путин сообщил о поставках в стратегические ядерные силы современных комплексов «Ярс» и модернизированных ракетоносцев Ту-160М.