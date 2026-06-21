В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

Анна Долгарева
Как украинские тетки отравляют все живое вокруг
«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.
Дмитрий Орехов
Эра пятивекового западного господства подходит к концу
Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности.
Александр Филиппов
Анархия перестает быть аномалией
Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.