Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.

Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности.

«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.

Что заставило ЦБ замедлиться в снижении ставки Девятый раз подряд регулятор снижает ключевую ставку. Однако шаг снижения на этой неделе разочаровал рынок. Ждали ставку в 14%, а она снизилась пока только до 14,25%. Впрочем, ЦБ был близок к тому, чтобы вообще ничего не снижать. Почему выбор у регулятора был непростой, учитывая, что годовая инфляция в целом снизилась? И что будет со ставкой, кредитами и рублем дальше? Подробности Перейти в раздел

«Большая семерка» обрекает Украину на еще одну тяжелую зиму Во Франции завершился первый день саммита «Группы семи». Одной из центральных тем стала дальнейшая поддержка Украины. Западные лидеры договорились наращивать совместное производство систем ПВО и дальнобойных ракет, помочь Киеву сохранить энергетическую стабильность перед зимой, а также усилить санкционное давление на Россию – с привязкой к ситуации вокруг Ормузского пролива. Что эти решения означают для Москвы? Подробности Перейти в раздел

Россия лишает Украину военной почты Россия в последнее время существенно расширила географию и нарастила число ударов по почтовой инфраструктуре и торговым сетям Украины. Под прицелом – склады, терминалы и отделения, которые ВСУ используют для перевозки, распределения и хранения оружия, боеприпасов, амуниции и беспилотников. Эксперты отмечают: удары по этим узлам наносят долгосрочный ущерб всей системе снабжения украинской армии. Подробности Перейти в раздел

Киев срывает с себя польские ордена Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию военных преступников. В ответ представители украинского руководства начали отказываться от польских наград. Почему Киев выбрал путь громкого публичного жеста, как поведет себя Варшава дальше и перейдет ли конфликт из плоскости «метания орденами» в реальное ухудшение отношений? Подробности Перейти в раздел

В теракте против ДПС проявилось коварство Киева В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности Перейти в раздел

В США раскрыт заговор вокруг коронавируса Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

Определен следующий премьер Британии Уже скоро в Великобритании должен смениться лидер правящей Лейбористской партии – а значит, и премьер-министр. Новым хотят сделать Энди Бернема. Что это за человек? Чего от него ждать России?

Лавров ответил на ультиматум Европы На сайте МИД России вышла статья министра иностранных дел Сергея Лаврова. Изначально она была написана для одного из европейских изданий, но там ее в итоге публиковать отказались. Посвящен материал самому важному – конфликту вокруг Украины, отношениям РФ-ЕС и третьей мировой войне. Перейти в раздел

Что будет, если не платить ипотеку в 2026 году: когда банк может забрать квартиру и что делать заемщику Просрочка по ипотеке не означает, что банк сразу заберет квартиру, но затягивать с проблемой опасно. Уже после первых пропущенных платежей начинают начисляться штрафы и пени, а при длительной задолженности кредитор может потребовать досрочно вернуть весь долг и обратиться в суд. В 2026 году у заемщиков есть несколько способов избежать крайних последствий – от ипотечных каникул и реструктуризации до рефинансирования и продажи жилья без потери контроля над ситуацией. Разбираемся, что будет, если не платить ипотеку, когда банк может начать взыскание и как сохранить квартиру.

Результаты ОГЭ-2026: когда будут, где посмотреть баллы и полный график публикации Результаты ОГЭ-2026 обычно публикуют через 7–14 дней после экзамена, однако сроки зависят от предмета, периода сдачи и региона. Узнать баллы можно онлайн на официальных порталах, через сайты РЦОИ, «Госуслуги» или в школе. Публикуем полный график результатов ОГЭ-2026 по всем предметам, рассказываем, когда придут оценки и что делать, если вы не согласны с итогами проверки.

Льготы и выплаты ветеранам труда в 2026 году: как получить звание и какие меры поддержки положены Льготы ветеранам труда в 2026 году зависят от региона проживания, а для получения статуса необходимо соответствовать установленным требованиям по стажу и наградам. Звание «Ветеран труда» дает право на выплаты, компенсации ЖКУ, льготный проезд и другие меры поддержки. Расскажем, как получить ветерана труда в 2026 году, какие выплаты ветеранам труда положены, как оформить статус через МФЦ или «Госуслуги» и по каким причинам могут отказать в его присвоении. Перейти в раздел