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Руководство ФИФА поддержало Инфантино после его извинений
Руководящие структуры ФИФА подтвердили полную поддержку президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино после признания им ошибок вокруг коммерческого проекта FIFA Forward Enterprise и принесенных извинений.
«После встречи в Рабате, Марокко, генеральный секретарь ФИФА и присутствовавшие на ней члены правления ФИФА подтвердили свою полную поддержку президента ФИФА Джанни Инфантино как единственного должностного лица, избранного 211 ассоциациями – членами ФИФА», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Также отмечается, что Инфантино в ответ подтвердил полную поддержку генсеку и администрации, при этом участники договорились о необходимости постоянного совершенствования процессов и коммуникаций.
На встрече отдельно обсудили предложение по проекту FIFA Forward Enterprise и признали, что в его продвижении были допущены ошибки. Уточняется, что совет ФИФА и национальные ассоциации не хотели, чтобы они чувствовали себя исключенными, и что процедура согласования должна была идти иначе, особенно после утечки информации в СМИ.
В ФИФА сообщили, что в отдельном письме совету и ассоциациям были принесены извинения, даны гарантии неповторения таких ситуаций, а также объявлено о предстоящей проверке с представлением отчета на следующем заседании совета.
Федерация еще раз подчеркнула, что проект FIFA Forward Enterprise больше не рассматривается. ФИФА заявила о намерении не допускать посягательств на свою честность, надлежащее управление и процессуальные нормы и готовности предпринять все необходимые шаги для защиты имени и репутации.
При этом организация отметила, что, несмотря на допущенные просчеты, все действия осуществлялись в полном соответствии с ее нормативной базой и будут учтены для дальнейшего совершенствования внутренних процессов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство ФИФА отказалось от идеи продажи доли в коммерческом подразделении FIFA Forward Enterprise после резкого недовольства европейских лиг и угрозы бойкота.
Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявило о потере доверия к Инфантино из-за попытки создать компанию FIFA Forward Enterprise для привлечения 4,2 млрд долларов частных инвестиций.
На этом фоне УЕФА начал подбирать кандидатов на место действующего президента ФИФА и готов инициировать вотум недоверия, если он откажется покинуть должность.