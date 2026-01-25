София и Михаил стали самыми популярными именами в новых регионах России

Tекст: Денис Тельманов

В Донецкой народной республике в 2025 году имя София стало самым популярным женским именем – так назвали 199 девочек. Кроме того, востребованы имена Ева, Мария, Варвара и Мирослава, сообщает РИА «Новости».

Среди мальчиков лидирует имя Михаил, его получили 222 ребенка, а следом идут Александр, Артем, Матвей и Максим.

В Луганской народной республике чаще всего новорожденных называли София (135 девочек) и Михаил (168 мальчиков). В тройку женских имен вошли также Ева, Мария, Варвара и Анна, а среди мужских – Артем, Матвей, Александр и Тимофей.

В Запорожской области в прошлом году самыми популярными именами стали София (50 девочек) и Артем (63 мальчика), также часто встречались имена Анна, Максим, Ева, Дмитрий, Мария, Матвей, Милана и Александр.

В Херсонской области лидирует имя София (31 девочка), а среди мальчиков – Александр (27 детей). В числе популярных имен значатся Милана, Ева, Аделина и Мария, а также Артем, Марк, Илья и Кирилл.

Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева сообщила, что Анна и Михаил стали самыми популярными именами для новорожденных в Москве в 2025 году. Москвичи чаще всего называли детей именами Варвара и Михаил с начала наступившего года.