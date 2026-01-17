Названы самые популярные имена новорожденных в начале года москвичей

Варвара и Михаил стали самыми популярными именами москвичей в начале года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сведениям, представленным на портале «Реестр ЗАГС», самыми востребованными именами для новорожденных в Москве стали Варвара и Михаил, передает ТАСС. Имя Варвара получило 69 девочек, следом идут Анна и Ева, а также Василиса и Мария. Среди мальчиков имя Михаил оказалось самым популярным – его дали 102 новорожденным, в пятерке лидеров также Александр, Лев, Матвей и Иван. В 2025 году в топ женских имен входили Анна, София и Мария, а среди мужских Михаил, Александр и Лев.

В Московской области лидерами среди имен для девочек стали София, Анна, Алиса, Ева и Василиса. София и Анна продолжают удерживать позиции, отмеченные еще в 2025 году. Для мальчиков в Подмосковье наиболее часто выбирали имена Михаил, Артем, Тимофей, Александр и Матвей. Михаил также оставался самым популярным именем для мальчиков в регионе и в предыдущем году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, имена Михаил и Анна стали самыми популярными для новорожденных в Москве в 2025 году.