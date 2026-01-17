Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?0 комментариев
Названы самые популярные имена новорожденных в начале года москвичей
Варвара и Михаил стали самыми популярными именами москвичей в начале года
Москвичи чаще всего называли детей именами Варвара и Михаил с начала наступившего года, следует из сведений, размещенных на информационно-аналитическом портале «Реестр ЗАГС».
Согласно сведениям, представленным на портале «Реестр ЗАГС», самыми востребованными именами для новорожденных в Москве стали Варвара и Михаил, передает ТАСС. Имя Варвара получило 69 девочек, следом идут Анна и Ева, а также Василиса и Мария. Среди мальчиков имя Михаил оказалось самым популярным – его дали 102 новорожденным, в пятерке лидеров также Александр, Лев, Матвей и Иван. В 2025 году в топ женских имен входили Анна, София и Мария, а среди мужских Михаил, Александр и Лев.
В Московской области лидерами среди имен для девочек стали София, Анна, Алиса, Ева и Василиса. София и Анна продолжают удерживать позиции, отмеченные еще в 2025 году. Для мальчиков в Подмосковье наиболее часто выбирали имена Михаил, Артем, Тимофей, Александр и Матвей. Михаил также оставался самым популярным именем для мальчиков в регионе и в предыдущем году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, имена Михаил и Анна стали самыми популярными для новорожденных в Москве в 2025 году.