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Эксперт объяснил задачи России при поражении логистических центров в Киеве
Онуфриенко: Удары по логистическим центрам в Киеве усиливают ресурсный голод ВСУ
Удары России по логистическим центрам на Украине призваны усилить ресурсный голод ВСУ. В этих операциях важную роль играют данные разведки о том, какие именно склады бывших предприятий ВПК Киев адаптировал для снабжения военных, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Россия поразила логистические центры в Киеве и других городах.
«На Украине после развала СССР остались колоссальные складские площади, построенные при предприятиях ВПК. Кратное сокращение производства привело к запустению помещений. Однако в последние годы их стали адаптировать под транспортно-логистические центры, работающие в интересах украинских военных», – объяснил военный аналитик Михаил Онуфриенко.
По его словам, помещения бывших военных предприятий удобны для создания логистической системы снабжения ВСУ. «Склады и пустующие цеха представляют собой капитальные строения с подъездными железнодорожными и автомобильными путями, разветвленными коммуникациями, мощными подведенными линиями электропередачи», – продолжил собеседник.
При этом, заметил спикер, пораженные Россией цели представляют собой куда более сложные объекты, чем просто места хранения боеприпасов и запчастей для военной техники. «Украинские транспортно-логистические центры занимаются приемом материально-технических средств в интересах ВСУ, их сортировкой и распределением на нужные участки фронта», – детализировал Онуфриенко.
«Центры используют самые современные цифровые логистические платформы и средства связи. Их задача – максимально быстро и эффективно способствовать снабжению подразделений ВСУ на всех направлениях. Таким образом, Россия, выбивая эти объекты, убирает из уравнения важнейший элемент поддержки вооруженных сил противника», – детализировал эксперт.
Самое сложное в этом процессе – силами разведки выяснить, в каких именно ангарах созданы транспортно-логистические центры. «Задача России – не просто уничтожать коробки складских комплексов, а делать это максимально эффективно для создания ресурсного голода ВСУ», – добавил Онуфриенко.
Спикер указал, в частности, на важность российских ударов по логистическим центрам «Новой почты» в Киеве и Броварах. «Компания, номинально оказывающая услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок, уже больше десяти лет перевозит бронетранспортеры и другую технику из Польши на Украину. К началу СВО ее работа была отлажена до весьма высокого уровня, грузы распределялись и доставлялись до адресатов крайне оперативно», – напомнил эксперт.
«Что касается «Эпицентра К» – это крупная украинская сеть торговых центров, созданная больше 20 лет назад. Очевидно, немалая часть ее транспортно-логистических ресурсов также использовалась для снабжения ВСУ», – резюмировал собеседник.
В ночь на среду ВС России нанесли массированный удар по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области. Операция была проведена высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА большой дальности, говорится в канале Минобороны в Max.
В Киеве был поражен логистический центр «МЛП-Чайка», где хранились комплектующие для БПЛА большой и средней дальности. Удар также был нанесен по инновационному терминалу и логистическому центру «Новой почты», где хранились запчасти для производства БПЛА, роботизированных комплексов и РЭБ.
Кроме того, был поражен транспортно-логистический центр «Транс-логистик», где собирались БПЛА, и логистический центр «Эпицентр», распределяющий товары двойного назначения и комплектующие для производства дронов.
Среди целей в Киевской области значатся логистические центры «Терминал Бровары» и «Рабен Украина». Это крупные узлы для хранения и распределения комплектующих для БПЛА. Помимо этого, Минобороны отчиталось об ударах по трем сухогрузам, шедшим южнее Одессы. Суда доставляли вооружение и военное имущество для ВСУ.
Четыре дня назад российские военные нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и Киевской области. В частности, было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель», производящее компоненты для управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, FP-9 и «Гром-2».
Удары пришлись и по заводу «Буревестник», выпускающему комплектующие для БПЛА и радиолокационную технику для украинской армии. Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что новый удар по Киеву показал качественные улучшения в работе российской разведки.
Смотрите кадры последствий ударов по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и области в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.