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Торги по продаже Рижского вокзала за 4 млрд рублей отменили
Торги по продаже Рижского вокзала за 4 млрд рублей отменили в третий раз
Очередная попытка продать историческое здание в Москве не увенчалась успехом из-за полного отсутствия интереса со стороны потенциальных покупателей.
Третий аукцион по реализации Рижского вокзала, принадлежащего РЖД, признан несостоявшимся, передает РИА «Новости».
Начальная стоимость объекта составляла 4 млрд рублей, однако на участие в торгах не поступило ни одной заявки. Рассмотрение предложений должно было пройти в среду.
Организаторы торгов официально подтвердили отсутствие претендентов на покупку. «К установленному извещением и документацией о торгах сроку окончания подачи заявок на участие в торговой процедуре … не подано ни одной заявки на участие в торгах, в связи с чем процедура проведения торгов не состоялась», – отмечается в материалах аукциона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле первые торги по продаже исторического здания признали несостоявшимися из-за отсутствия участников.
Позже представители РЖД анонсировали проведение повторного аукциона на фоне интереса инвесторов.
В июне вторая процедура реализации объекта вновь завершилась безрезультатно.