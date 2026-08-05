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Вертолет вылетел за экипажем пропавшего в Приангарье самолета
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что за летчиками пропавшего в Приангарье воздушного судна вылетел вертолет.
Вертолет вылетел из аэропорта Бодайбо для эвакуации летчиков самолета Cessna 182, пропавшего 3 августа. Экипаж воздушного судна, выполнявшего авиапатрулирование, был обнаружен в 90 километрах от города, Кобзев подтвердил информацию о местонахождении пилотов в своем канале в «Максе».
«Как сообщил руководитель поисковых работ, начальник Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Дмитрий Александрович Буданов, летчики находятся в 90 километрах от Бодайбо», – заявил глава региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 августа губернатор региона Игорь Кобзев сообщил о пропаже патрулировавшего лесные пожары самолета Cessna 182. На поиски воздушного судна с двумя людьми на борту вылетел самолет из Якутии.
Сложные погодные условия и густой туман осложнили поисковую операцию в регионе.