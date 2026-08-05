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Отключение электроэнергии парализовало движение поездов в Грузии
Внезапный блэкаут обесточил Тбилиси и большую часть Грузии, полностью остановив железнодорожное сообщение, сообщил грузинский Первый канал.
Массовый сбой в подаче электроэнергии произошел примерно в 19.15 по московскому времени, передает «Интерфакс». Из-за масштабной аварии полностью прекратили движение поезда Грузинской железной дороги.
Официальные ведомства пока не назвали причины произошедшего. Отмечается, что аналогичные ситуации с массовым отключением света уже фиксировались в стране 24 и 25 июля.
В конце июля масштабная авария в энергосистеме парализовала работу транспортной инфраструктуры Грузии. Директор ИнгуриГЭС Леван Мебония назвал причиной сбоя повреждение высоковольтной магистрали «Имерети».
После неоднократных отключений света Служба государственной безопасности страны возбудила уголовное дело по статье о саботаже.