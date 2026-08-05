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Минэнерго сообщило об обязательном указании экокласса бензина на заправках
Российские автомобилисты смогут легко узнавать экологический стандарт покупаемого бензина благодаря новым наглядным информационным стендам на всех автозаправочных станциях страны.
Отечественные автозаправки обяжут предоставлять водителям доступные и наглядные сведения об экологическом классе продаваемого горючего, передает ТАСС. В Министерстве энергетики подчеркнули важность нововведения для потребителей. «На автозаправочных станциях будет отражена информация об экологическом классе такого отпускаемого топлива», – отметили представители ведомства.
Специалисты министерства пояснили, что данные представят в максимально удобном формате. По их словам, это поможет россиянам делать осознанный выбор при покупке бензина от второго до пятого экологического класса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России изучало проект постановления о возвращении на рынок бензина низких экологических классов. Вице-премьер Александр Новак назвал разрешение на выпуск топлива стандарта «Евро-3» временной мерой для покрытия дефицита.
Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке власти весной поручили подготовить полный запрет экспорта бензина.