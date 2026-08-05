Минэнерго сообщило об обязательном указании экокласса бензина на заправках

Tекст: Ольга Иванова

Отечественные автозаправки обяжут предоставлять водителям доступные и наглядные сведения об экологическом классе продаваемого горючего, передает ТАСС. В Министерстве энергетики подчеркнули важность нововведения для потребителей. «На автозаправочных станциях будет отражена информация об экологическом классе такого отпускаемого топлива», – отметили представители ведомства.

Специалисты министерства пояснили, что данные представят в максимально удобном формате. По их словам, это поможет россиянам делать осознанный выбор при покупке бензина от второго до пятого экологического класса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России изучало проект постановления о возвращении на рынок бензина низких экологических классов. Вице-премьер Александр Новак назвал разрешение на выпуск топлива стандарта «Евро-3» временной мерой для покрытия дефицита.

Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке власти весной поручили подготовить полный запрет экспорта бензина.