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Автомобиль загорелся на МКАД
На внешней стороне 89-го километра МКАД загорелся автомобиль, сообщают информационные агентства.
На месте инцидента находятся оперативные службы Москвы, передает РИА «Новости».
По данным департамента транспорта Москвы, движение в районе ДТП оказалось затруднено на 1,4 км. В ведомстве отметили, что информация об обстоятельствах происшествия и возможных пострадавших уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне на 88-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись автомобиль и мотоцикл.
В августе в центре столицы произошло возгорание легкового автомобиля.
При столкновении BMW и фуры в Новой Москве погибли два человека.