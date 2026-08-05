Автомобиль загорелся на МКАД

Tекст: Антон Антонов

На месте инцидента находятся оперативные службы Москвы, передает РИА «Новости».

По данным департамента транспорта Москвы, движение в районе ДТП оказалось затруднено на 1,4 км. В ведомстве отметили, что информация об обстоятельствах происшествия и возможных пострадавших уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне на 88-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись автомобиль и мотоцикл.

В августе в центре столицы произошло возгорание легкового автомобиля.

При столкновении BMW и фуры в Новой Москве погибли два человека.