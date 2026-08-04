Собянин: В сторону Московского региона в течение дня летели 184 БПЛА

Женщина на Mercedes устроила погоню в Москве и спровоцировала ДТП

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент начался на Варшавском шоссе, где водитель иномарки без государственных регистрационных знаков проигнорировала требование об остановке, пояснила Волк, передает РИА «Новости».

«Сотрудники полиции начали преследование. Пытаясь скрыться, водитель хаотично перестраивалась из ряда в ряд и совершала опасные маневры. Ее действия привели к дорожно-транспортному происшествию, но и это не заставило нарушительницу остановиться», – добавила представитель ведомства.

В ходе попытки уйти от преследования автомобилистка также попыталась столкнуться с патрульным мотоциклом.

В результате на задержанную составили 28 административных материалов по различным статьям КоАП РФ. Видеозапись погони за черным Mercedes была опубликована в социальных сетях.

В мае водитель каршерингового автомобиля попал в аварию при попытке скрыться от полиции в Москве.

В апреле правоохранители задержали владелицу иномарки после массового ДТП на Садовом кольце.

В прошлом году подмосковные полицейские открыли огонь по колесам машины нарушителя для его принудительной остановки.