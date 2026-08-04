Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.9 комментариев
Собянин: В сторону Московского региона в течение дня летели 184 БПЛА
В период с 08:30 до 22:00 в сторону Московского региона летели 184 БПЛА, большинство из них нейтрализовано на дальних подступах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин в Max сообщил, что 4 августа атака продолжалась с половины девятого утра до десяти часов вечера. В сторону столичного региона было направлено 184 беспилотника.
Большая часть вражеских дронов была успешно нейтрализована силами противовоздушной обороны еще на дальних подступах к городу. Непосредственно перед Москвой дежурные расчеты уничтожили 18 БПЛА.
Второго августа силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть летевших к столице беспилотников.
В двадцатых числах июля военные нейтрализовали более 400 вражеских дронов.
Несколькими днями ранее мэр Москвы сообщил об отражении атаки 200 аппаратов.