Второй Московский трамвайный диаметр Т2 открыли в столице

Tекст: Катерина Туманова

Новый маршрут протянулся от станции метро «Чертановская» до станции Новогиреево МЦД-4, его длина составила 33 км, что делает его самым протяженным городским трамвайным маршрутом в мире.

Т2 соединяет 13 районов Москвы, обеспечивая транспортное обслуживание для более чем 2 млн жителей. На маршруте расположено 79 остановок, а интервалы движения составляют шесть минут.

«Новый маршрут проходит у множества социальных, образовательных, офисных учреждений. Среди них — МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московский энергетический институт, Даниловская мануфактура», – написал столичный градоначальник в Max-канале.

Пассажиры могут осуществить пересадки на четыре железнодорожных вокзала: Ярославский, Ленинградский, Казанский и Павелецкий, а также на 31 станцию метро, МЦК, МЦД и железной дороги. На линии работают современные трамваи с автономным ходом: односекционные «Львенок-Москва» и трехсекционные «Витязь-Москва» с системой автономного хода. По проспекту Академика Сахарова трамваи преодолевают 2 км без подключения к контактной сети.

Первый трамвайный диаметр, открытый в ноябре 2025тгода, оказался успешным – пассажиропоток на линии между метро «Университет» и Метрогородком увеличился в два раза. Ожидается, что и новый маршрут Т2 будет востребован москвичами.

