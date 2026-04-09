Второй Московский трамвайный диаметр Т2 открыли в столице
В столице заработал новый трамвайный маршрут Т2 от метро «Чертановская» до станции Новогиреево МЦД-4, он связал 13 районов и стал самым протяженным городским диаметром в мире, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Новый маршрут протянулся от станции метро «Чертановская» до станции Новогиреево МЦД-4, его длина составила 33 км, что делает его самым протяженным городским трамвайным маршрутом в мире.
Т2 соединяет 13 районов Москвы, обеспечивая транспортное обслуживание для более чем 2 млн жителей. На маршруте расположено 79 остановок, а интервалы движения составляют шесть минут.
«Новый маршрут проходит у множества социальных, образовательных, офисных учреждений. Среди них — МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московский энергетический институт, Даниловская мануфактура», – написал столичный градоначальник в Max-канале.
Пассажиры могут осуществить пересадки на четыре железнодорожных вокзала: Ярославский, Ленинградский, Казанский и Павелецкий, а также на 31 станцию метро, МЦК, МЦД и железной дороги. На линии работают современные трамваи с автономным ходом: односекционные «Львенок-Москва» и трехсекционные «Витязь-Москва» с системой автономного хода. По проспекту Академика Сахарова трамваи преодолевают 2 км без подключения к контактной сети.
Первый трамвайный диаметр, открытый в ноябре 2025тгода, оказался успешным – пассажиропоток на линии между метро «Университет» и Метрогородком увеличился в два раза. Ожидается, что и новый маршрут Т2 будет востребован москвичами.
