Рособрнадзор вынес предостережения семи вузам
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) потребовала от ряда учебных заведений, включая институт имени Сурикова, устранить риски несоблюдения обязательных государственных норм.
Регулятор направил официальные уведомления руководству нескольких организаций с требованием строго соблюдать действующее законодательство, передает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули важность своевременной профилактики возможных несоответствий образовательным стандартам.
«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», – отмечается в официальном релизе.
В список попали МГАХИ имени Сурикова, Институт специальной педагогики и психологии, а также Пермский государственный национальный исследовательский университет. Также внимание инспекторов привлекли Российско-Таджикский (Славянский) университет и МИИГАиК.
Кроме того, предостережения получили Российский православный университет святого Иоанна Богослова и Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии Русской православной церкви.
В начале февраля Рособрнадзор объявил предостережения 11 российским вузам за нарушения обязательных требований. Ранее ведомство требовало от СПбГУ и Московского государственного лингвистического университета привести деятельность в соответствие с законом.