Рособрнадзор объявил предостережения 11 вузам России
Российские вузы, включая Петербургскую академию художеств и Московский международный университет, получили предостережения за нарушения обязательных требований в сфере образования.
Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 11 российским вузам, передает РИА «Новости». В список попали Московский международный университет, Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, Ивановский государственный энергетический университет и другие вузы.
Согласно официальной информации, вузам предложено принять меры для соблюдения обязательных требований в сфере федерального государственного контроля образования. Информация о мерах размещена в Едином реестре контрольных мероприятий.
В реестре указано, что Московский международный университет не зачислил на платное место поступающего, прошедшего конкурс и заключившего договор. Санкт-Петербургская академия художеств не разместила на сайте необходимую информацию. В Ивановском государственном энергетическом университете учащийся был ознакомлен с отзывом и рецензиями на выпускную работу позже допустимого срока.
В перечень также вошли Столичная финансово-гуманитарная академия, Московская академия предпринимательства, Уральский институт коммерции и права, Камский институт гуманитарных и инженерных технологий и другие учреждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор вынес официальные предостережения с требованием устранить нарушения обязательных требований трем российским вузам. Лицензия Московской школы социальных и экономических наук (Шанинка) была полностью приостановлена по решению Рособрнадзора.