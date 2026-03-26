Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.2 комментария
Женщина с минно-взрывной и баротравмой госпитализирована в Белгородской области
При атаке дронов со стороны ВСУ пострадала мирная жительница села Белянка в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Белянка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. Женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. В больнице пострадавшей оказана необходимая помощь, лечение продолжит амбулаторно», – написал он.
Гладков уточнил, что транспортное средство пострадавшей тоже получило повреждения.
Напомним, вечером среды Гладков сообщал, что два человека погибли и один ранен при атаке дронов ВСУ в Белгородской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду в Белгородской области ракетный обстрел ВСУ повредил энергоинфраструктуру. При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погиб мужчина.