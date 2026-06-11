Гидрометцентр предупредил о жаре и дождях в Московском регионе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Жаркая погода продержится в Москве и области до субботы включительно, сказала Макарова, передает ТАСС.

В воскресенье температура немного снизится, но останется комфортной – до 24 градусов.

«12 июня ночью небольшая облачность, без осадков. В Москве 17-19 градусов, по области 14-19, ветер слабый. Днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. И температура в Москве 31-33 максимальная, а в области 28-33. С 13 числа погода будет меняться с приближением атмосферного фронта с запада», – отметила она.

По словам эксперта, ночью возможны небольшие дожди, а днем 13 июня ожидается облачная с прояснениями погода, ливни, грозы и град. Температура в столице составит 26-28 градусов. Во второй половине дня, при прохождении фронта, ветер усилится до 11 м/с, с порывами до 17 м/с.

В воскресенье, 14 июня, похолодает до 19-24 градусов, что близко к климатической норме. Аналогичные погодные условия сохранятся и 15 июня.

Синоптик также подчеркнула, что 11 и 12 июня температурные показатели вплотную приблизятся к рекордам 1998 года, когда воздух прогревался до 31,3 и 30,8 градуса соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели синоптики спрогнозировали сохранение сильной жары в столичном регионе.