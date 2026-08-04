Собянин сообщил о четырех сбитых беспилотниках на подлете к Москве

Tекст: Денис Тельманов

О перехвате нескольких беспилотников, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max. По его данным, силы ПВО Минобороны сбили четыре дрона, летевших в сторону города.

Собянин уточнил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. По его словам, они занимаются обследованием территории и устранением последствий падения.

Дополнительные подробности о произошедшем мэр не привел.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны отразило атаку украинских беспилотников на Москву и Подмосковье.

Российские средства ПВО ранее сбили несколько дронов в Московской области. Власти столицы и Подмосковья тогда зафиксировали незначительные повреждения инфраструктуры от падающих обломков.