Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед» – хотя бы в образованной среде, потому что они уже несут негативные коннотации.0 комментариев
Собянин сообщил о четырех сбитых беспилотниках на подлете к Москве
Четыре беспилотных аппарата были уничтожены силами ПВО на подлете к столице, на месте падения обломков работают экстренные службы.
О перехвате нескольких беспилотников, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max. По его данным, силы ПВО Минобороны сбили четыре дрона, летевших в сторону города.
Собянин уточнил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. По его словам, они занимаются обследованием территории и устранением последствий падения.
Дополнительные подробности о произошедшем мэр не привел.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны отразило атаку украинских беспилотников на Москву и Подмосковье.
Российские средства ПВО ранее сбили несколько дронов в Московской области. Власти столицы и Подмосковья тогда зафиксировали незначительные повреждения инфраструктуры от падающих обломков.