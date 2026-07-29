Politico: Зеленский добился в США новых антироссийских санкций

Politico: Зеленский заручился поддержкой Сената США по антироссийским санкциям

Tекст: Мария Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский смог убедить американских политиков в улучшении ситуации для Киева, пишет Politico.

В отличие от прошлого года, его встреча с Дональдом Трампом прошла в позитивном ключе, полагает издание. Кроме того, Сенат подавляющим большинством голосов поддержал продвижение законопроекта о новых санкциях против стран, покупающих российскую нефть.

«Вся программа здесь направлена на то, чтобы усадить Путина за стол переговоров», – заявил сенатор Майк Раундс после встречи украинского президента с законодателями. Зеленский подчеркнул, что санкции якобы помогут закрепить успехи на поле боя и принудить Россию к мирным переговорам. Он также возобновил просьбы о расширении доступа к ключевым системам вооружений.

В ходе двухпартийной встречи украинский лидер запросил лицензии на производство батарей ПРО Patriot, поставки перехватчиков PAC-3 и постоянный доступ к спутниковой связи Starlink.

Ранее Трамп на саммите НАТО заявлял о намерении разрешить Киеву производить ракеты для комплексов Patriot. Политическая поддержка Украины растет, в том числе среди сторонников Трампа.

Законопроект о санкциях может иметь большее значение для завершения конфликта, чем боевые действия, считают сенаторы. Однако его окончательное принятие ожидается не раньше сентября, так как Палата представителей ушла на каникулы. Кроме того, инициатива может столкнуться с сопротивлением демократов из-за предоставления президенту широких полномочий по введению пошлин до 100%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с американскими сенаторами в Капитолии перед голосованием по новым санкциям против России.

В ходе визита в Вашингтон он попытался убедить консервативных республиканцев сохранить поддержку Киева.