Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.4 комментария
МИД Грузии сообщил об отмене Науру дипотношений с Абхазией и Южной Осетией
Министерство иностранных дел Грузии заявило в среду об отмене Республикой Науру с 21 июля дипломатических отношений с Абхазией и Южной Осетией, установленных 17 лет назад.
МИД Грузии приветствовал решение Науру и выразил готовность установить с республикой дипломатические отношения.
«Приветствуем решение исполнительного органа Республики Науру – отменить дипломатические отношения» с Абхазией и Южной Осетией, заявил МИД Грузии.
Тбилиси заявил о готовности установить дипломатические отношения с Науру.
Грузия оценила решение Науру как «уважение норм международного права».
Кроме России, независимость Абхазии и Южной Осетии признали Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру и Сирия.