Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.4 комментария
Румынский порт Констанца «заминировали» с украинского и польского номеров
Информация о заложенной бомбе в порту румынского города Констанца поступила с телефонных номеров, зарегистрированных за пределами страны, сообщило Минобороны Румынии.
По словам временно исполняющего обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ, один номер имеет украинский префикс, а другой – польский, передает РИА «Новости».
«Поступило сообщение о бомбе с двух телефонных номеров за пределами Румынии. Один номер с украинским префиксом, а другой – с польским. Ведется расследование по этим номерам», – заявил Мируцэ телеканалу Digi24.
Политик уточнил, что с указанных номеров пришло аудиосообщение на румынском языке. Эксперты считают, что оно было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта. В настоящее время на месте работают специалисты, проводятся необходимые проверки.
Из-за инцидента порт не закрывали, однако часть людей эвакуировали из зданий, где, по данным румынской разведки, могли находиться сотрудники порта Констанцы. Расследование продолжается.
В начале июня в акватории гражданского порта Констанцы взорвался украинский морской беспилотник.
После этого инцидента власти Румынии потребовали от Киева внедрить систему автоматического подрыва аппаратов.
В середине июля румынское оборонное ведомство уничтожило еще пять обнаруженных в Черном море дронов.