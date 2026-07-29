Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.4 комментария
Пьяные украинские военные до смерти забили мужчину в Киеве
Жертвой жестокой уличной драки с участием солдат украинской армии стал 45-летний местный житель, скончавшийся от полученных тяжелых травм.
Трагический инцидент произошел в столице Украины, где нетрезвые армейцы жестоко расправились с прохожим, передает РИА «Новости».
По данным городской полиции, конфликт начался со словесной перепалки и быстро перерос в избиение.
«Во время драки двое мужчин нанесли 45-летнему жителю столицы многочисленные удары руками и ногами. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался… Правоохранители установили лиц, причастных к преступлению. Ими оказались двое местных жителей, военнослужащие в возрасте 27 и 33 лет», – говорится в сообщении ведомства.
Подозреваемые задержаны правоохранительными органами. Им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжких телесных повреждений группой лиц, повлекшем смерть человека.
За совершение этого преступления украинским солдатам грозит до десяти лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в украинской столице дезертир во время застолья зарезал собутыльника.
В середине июля Владимир Зеленский подтвердил жестокое убийство двух мирных жителей солдатами ВСУ.
Месяцем ранее пьяный украинский военнослужащий в Киевской области застрелил сослуживца и местную жительницу.