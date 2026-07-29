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    Иностранные грузовые суда прекратили заходить в одесские порты
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Украина должна лишиться выхода к морю

    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Запад воюет с какой-то другой Россией

    Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.

    10 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ пожирает книги и хоронит интеллигенцию

    Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.

    39 комментариев
    29 июля 2026, 16:05 • Новости дня

    Израиль заявил о нарушении перемирия из-за атаки беспилотника «Хезболлы»

    ЦАХАЛ обвинил «Хезболлу» в срыве перемирия после атаки дрона в Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Шиитское движение «Хезболла» использовало дрон со взрывчаткой для удара по израильской инженерной технике, что спровоцировало резкую реакцию военного командования.

    Армия обороны Израиля заявила о несоблюдении договоренностей о прекращении огня со стороны шиитской организации, передает ТАСС. Поводом стала атака беспилотника на инженерную технику на юге Ливана.

    «Вопиющее нарушение режима прекращения огня: «Хезболлах» задействовала беспилотник со взрывчаткой для удара по инженерной машине ЦАХАЛ в районе высоты Али-ат-Тахер на юге Ливана в пределах зоны безопасности. О пострадавших среди солдат ЦАХАЛ не сообщается», – отметили в армейской пресс-службе.

    В ведомстве подчеркнули, что израильские военные продолжают работу в указанном районе. Они намерены жестко пресекать любые попытки боевиков продвинуться вперед или совершить новые нападения на военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля вооруженные силы Израиля поразили инфраструктуру ливанского движения на юге страны.

    Месяцем ранее Армия обороны Израиля зафиксировала массированный обстрел своих подразделений со стороны боевиков.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал жестко отвечать на любые нападения шиитской организации.

    29 июля 2026, 10:45 • Новости дня
    Иорданцы потребовали вывода американских войск

    В Иордании потребовали вывода войск США на фоне участившихся ударов Ирана

    Иорданцы потребовали вывода американских войск
    @ Senior Airman Adriana Jordan-Alcaniz/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Сотни политических и общественных деятелей Иордании подписали открытое письмо с требованием вывести из страны вооруженные силы Соединенных Штатов.

    Группа иорданских политиков, юристов и других общественных деятелей на прошлой неделе подписала открытое письмо с призывом к выводу американских войск из страны, пишет The New York Times.

    Это редкий случай публичного несогласия с властями, которые жестко подавляют свободу слова.

    В последние недели иранские ракеты и беспилотники все чаще атакуют военные базы США в Иордании. Иранские официальные лица заявили, что удары наносились и рано утром в среду. Атаки неоднократно вызывали срабатывание сирен по всему королевству, втягивая страну в конфликт, в котором она не хочет участвовать. Подписавшие письмо заявили, что ими двигало чувство национальной ответственности.

    «Мы утверждаем, что их присутствие подвергает Иорданию рискам в сфере безопасности, политики и экономики, которые не служат никаким национальным интересам, и увеличивает вероятность втягивания нашей страны в региональный конфликт, стороной которого она не является», – говорится в открытом письме.

    В Иордании находится около четырех тысяч американских солдат, а страна является центром военных операций США на Ближнем Востоке. Конфликт уже ударил по туристической отрасли, которая приносит до 18% доходов страны. При этом в прошлом году США предоставили Иордании 1,65 млрд долларов в виде экономической и военной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары беспилотниками по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании.

    Тегеран совершил четыре масштабные атаки на военные объекты Соединенных Штатов за пять дней.

    В результате этих обстрелов погибли двое военнослужащих США.

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    29 июля 2026, 05:07 • Новости дня
    КСИР заявил об ударе баллистическими ракетами по американской базе в Иордании
    КСИР заявил об ударе баллистическими ракетами по американской базе в Иордании
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции атаковал баллистическими ракетами авиабазу США в Иордании, сообщает КСИР.

    В сообщении КСИР говорится, что нанесен удар «несколькими баллистическими ракетами по американской авиабазе и штабу Центрального командования вооруженных сил США в Иордании», передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Подчеркивается, что удар стал ответом на враждебные действия США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись ракетной атаке со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции.

    Вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по объектам проиранских формирований на территории Ирака.

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    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    29 июля 2026, 03:44 • Новости дня
    США и Саудовская Аравия нанесли удары по связанным с Ираном силам в Ираке
    США и Саудовская Аравия нанесли удары по связанным с Ираном силам в Ираке
    @ Tiffany A. Emery/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по объектам проиранских формирований на территории Ирака, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Центральное командование США и вооруженные силы Саудовской Аравии 28 июля нанесли точечные удары в Ираке по связанным с Ираном террористам, которым Корпус стражей исламской революции поручил атаковать американские войска и саудовскую энергетическую инфраструктуру», – сообщает CENTCOM в X.

    Заявляется, что совместная атака истребителей стала ответом на более чем 30 нападений с использованием беспилотников, совершенных за последние 72 часа. В CENTCOM подчеркнули, что эти атаки на американские силы оказались безуспешными.

    Военные также отметили, что с февраля по апрель 2026 года было зафиксировано свыше 600 попыток нападения на граждан и объекты США в Ираке со стороны проиранских группировок. Командование призвало прекратить подобные действия во избежание дальнейших ответных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции атаковал ракетами американские военные объекты на Ближнем Востоке.

    Ранее американские военные впервые применили стратегические бомбардировщики B-1 для поражения иранских целей.

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    29 июля 2026, 01:50 • Новости дня
    США обвинили Иран в ракетном ударе по американским войскам

    CENTCOM: КСИР запустил ракеты по американским войскам

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись ракетной атаке со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции, заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    Атака произошла около 00.45 мск. «Силы Корпуса стражей исламской революции запустили несколько баллистических ракет из Ирана в попытке внезапного нападения на американские войска, базирующиеся на Ближнем Востоке», – заявило CENTCOM в X.

    Подчеркивается, что все ракеты удалось сбить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля США объявили о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном.

    На прошлой неделе Вашингтон решил отложить планы по усилению военной кампании против Ирана, опасаясь истощения запасов систем Patriot и других боеприпасов ПВО в регионе.

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    29 июля 2026, 06:19 • Новости дня
    Ростех: ФАБ-3000 способна уничтожать капитальные фортификации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Оснащенная крылатым модулем планирования тяжелая авиационная бомба ФАБ-3000 стала инструментом стратегического воздействия, позволяющим эффективно сравнивать с землей любые мощные оборонительные сооружения, сообщили в Ростехе.

    Оснащение боеприпаса универсальным модулем планирования превратило его в мощнейшее оружие, пояснили в госкорпорации, передает РИА «Новости».

    Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 регулярно применяют такие фугасные авиабомбы для успешного поражения объектов противника.

    «Тяжелая ФАБ-3000, получившая крылатый модуль, превращается в инструмент стратегического воздействия. Ее мощный фугасный заряд способен разрушать, например, сильно защищенные командные пункты и сравнивать с землей капитальные фортификационные сооружения», – отметили в Ростехе.

    Специалисты назвали использование подобных боеприпасов примером качественного симбиоза самолета и бомбы. Комбинированная система наведения позволяет экипажу сбрасывать снаряд по заранее заданным координатам за несколько десятков километров от цели.

    Способность бомбардировщика нести одновременно несколько таких авиабомб обеспечивает нанесение высокоточных ударов колоссальной мощности. Военные также активно применяют бомбы массой 1500, 500 и 250 килограммов для уничтожения скоплений техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля разведывательный дрон запечатлел мощный взрыв ФАБ-3000 по пункту дислокации украинской бригады в Херсоне.

    В конце июня истребители-бомбардировщики Су-34 поразили позиции противника возле Орехова в Запорожской области.

    Несколькими днями ранее российская авиация уничтожила укрытие украинских солдат на территории ДНР авиабомбой ФАБ-3000.

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    28 июля 2026, 21:30 • Новости дня
    США перехватили 18 судов после возобновления морской блокады Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    После возобновления ограничений в ближневосточном регионе американские моряки вмешались в маршруты следования почти двух десятков торговых рейсов.

    Центральное командование ВС США отчиталось о мерах по контролю за судоходством, передает ТАСС. Ограничения в отношении иранских портов возобновились 14 июля. С этого момента американские силы активно патрулируют акваторию.

    «По состоянию на 28 июля СЕНТКОМ перенаправил 18 коммерческих судов, два вывел из строя и высадился еще на два для обеспечения полного соблюдения [блокады]», – говорится в сообщении военного ведомства. Представители командования уточнили, что в регионе действуют свыше 20 кораблей США.

    В середине июня Вашингтон приступил к снятию ограничений на судоходство для иранских танкеров.

    В середине июля американские военнослужащие пресекли попытку прорыва возобновленной морской блокады Исламской республики.

    Позднее Центральное командование ВС США объявило о начале новой волны ударов по иранской территории.

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    29 июля 2026, 05:23 • Новости дня
    Трамп и Нетаньяху обсудили недопустимость получения Ираном ядерного оружия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Переговоры американского президента Дональда Трампа и израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Вашингтоне продлились около часа и затронули ключевые вопросы безопасности на Ближнем Востоке, сообщил высокопоставленный осведомленный источник.

    «Это была очень позитивная встреча, прошедшая в хорошей атмосфере с участием высокопоставленных представителей американской администрации. Было видно, какая прекрасная химия между лидерами», – сказал собеседник ТАСС.

    Источник добавил, что политики подтвердили общую цель полностью исключить вероятность появления ядерного оружия у Ирана. Стороны также обсудили беспрецедентное укрепление двустороннего партнерства и новые возможности для развития ближневосточного региона.

    С американской стороны в часовых переговорах приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и спецпосланник Стив Уиткофф.

    Фотографии с мероприятия опубликовала канцелярия главы израильского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед вылетом в Вашингтон премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал переговоры с Дональдом Трампом по иранской проблеме. Накануне глава израильского правительства прибыл в Белый дом для проведения встречи с американским лидером. В мае политик назвал ошибкой отсрочку ударов США по территории Ирана.

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    29 июля 2026, 08:10 • Новости дня
    NYT: Иран рассматривал возможность ракетного удара по порту на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран планировал нанести ответный удар по порту на Украине после гибели своего моряка в результате обстрела торгового корабля, сообщает газета New York Times.

    Иран готовил атаку на украинский порт в ответ на повреждение своего судна, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times. Напряженность удалось снизить благодаря активным дипломатическим усилиям.

    Американское издание пишет, что разведка ожидала символического запуска баллистической ракеты для причинения небольшого ущерба.

    Инцидент произошел 25 июля, когда украинские военные обстреляли иранский торговый корабль. Жертвой нападения стал один член экипажа, еще один человек получил ранения.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи потребовал от временно исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги возместить убытки. Украинский дипломат заверил, что нападение произошло непреднамеренно и Киев не желает эскалации конфликта.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от Киева компенсацию за удар по торговому судну.

    Исполняющий обязанности украинского министра Андрей Сибига в ответ призвал Тегеран прекратить поддержку действий России.

    Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил о постоянных контактах российского и иранского военных ведомств из-за данного инцидента.

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    29 июля 2026, 11:14 • Новости дня
    Рособоронэкспорт сообщил о выходе на мировой рынок новейшей ракеты для Су-57Э

    Рособоронэкспорт вывел на мировой рынок новую ракету для Су-57Э

    Tекст: Вера Басилая

    Новейшая ракета класса «воздух-воздух» РВВ-СДМ предназначена для вооружения поставляемых на экспорт истребителей пятого поколения и может применяться на других самолетах, заявила компания «Рособоронэкспорт».

    Компания «Рособоронэкспорт» начинает продвижение на зарубежные рынки новой авиационной ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-СДМ, передает РИА «Новости».

    Боеприпас разработан и производится корпорацией «Тактическое ракетное вооружение». Ракета предназначена для экспортных истребителей пятого поколения Су-57Э, но после доработки может применяться на других российских самолетах и интегрироваться в иностранные авиакомплексы.

    «У нее увеличены дальность пуска, энерговооруженность двигательной установки, эффективность применения и улучшены аэродинамические характеристики. Кроме того, в ракете введен пассивный канал радиолокационной головки самонаведения, что дает полную скрытность, высокую точность наведения, эффективность в режиме «выстрелил и забыл», а также устойчивость к помехам», – заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

    Авиационная ракета РВВ-СДМ способна поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники в любое время суток, даже в условиях радиоэлектронного противодействия. Она может уничтожать цели на высотах от 15 метров до 25 километров, летящие со скоростью до трех Махов. Боеприпас оснащен активно-пассивной радиолокационной головкой самонаведения, инерциальной системой управления и линией радиокоррекции.

    В настоящее время иностранным партнерам для оснащения Су-57Э предлагаются ракеты малой дальности РВВ-МД2, средней дальности РВВ-СДМ и большой дальности РВВ-БД. В состав вооружения также входят ракеты класса «воздух-поверхность» Х-38МЛЭ, крылатые ракеты Х-69, противорадиолокационные Х-58УШКЭ, противокорабельные Х-35УЭ и управляемые авиабомбы КАБ-250ЛГ-Э и УПАБ-1500Б-Э.

    Ранее Алжир стал первым иностранным покупателем экспортной версии российского истребителя Су-57Э.

    «Рособоронэкспорт» заключил несколько контрактов на продажу данного самолета пятого поколения.

    Новейшую машину презентовали на Международной выставке вооружения Defence Services Asia в Малайзии.

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    29 июля 2026, 08:39 • Новости дня
    WSJ: Трамп прохладно встретил Нетаньяху в Белом доме

    WSJ: Трамп менее радушно принял Нетаньяху из-за затягивания войны с Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп оказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху менее теплый прием, чем обычно, из-за затянувшегося конфликта с Ираном, пишут СМИ.

    Во вторник в Вашингтоне завершились переговоры американского и израильского лидеров, передает РИА «Новости». Позже пресс-служба Белого дома назвала атмосферу прошедшей встречи позитивной и продуктивной.

    «Нетаньяху получил от Трампа менее радушный прием, поскольку война с Ираном затягивается», – отмечает издание. При этом неназванный американский чиновник подчеркнул, что между двумя политиками сохраняются крепкие отношения.

    Ранее, 8 июля, Дональд Трамп объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном, которое было достигнуто 18 июня. После этого американские вооруженные силы провели несколько серий атак на иранскую территорию. Центральное командование ВС США объяснило эти действия ответом на угрозы коммерческим судам в Ормузском проливе.

    В ответ Тегеран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке и перекрыл Ормузский пролив. Иранские власти также обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении перемирия с Ираном.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил несогласие с подписанным американской администрацией меморандумом.

    Американский лидер предостерег главу правительства Израиля от дальнейшей эскалации конфликта.

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    29 июля 2026, 11:19 • Новости дня
    США отправили в утиль атомную подлодку USS Georgia

    Атомная подводная лодка USS Georgia завершила 42-летнюю службу в ВМС США

    США отправили в утиль атомную подлодку USS Georgia
    @ Public domain

    Tекст: Мария Иванова

    Американская атомная подводная лодка с крылатыми ракетами USS Georgia вернулась на базу Кингс-Бэй для последующего вывода из состава флота и утилизации.

    Знаменитая субмарина USS Georgia завершила свою последнюю миссию и вернулась на военно-морскую базу Кингс-Бэй 27 июля 2026 года, передает издание The War Zone.

    Официальный процесс вывода корабля из эксплуатации начнется 31 июля, после чего подлодку отправят на переработку.

    Корабль вошел в строй в 1984 году как ракетный подводный крейсер стратегического назначения класса Ohio. В 2008 году субмарину переоборудовали в носитель крылатых ракет, сделав ее одной из четырех подобных подлодок в американском флоте. USS Georgia могла нести до 154 ракет Tomahawk, хотя обычно на борту находилось около 100 таких боеприпасов.

    Субмарина активно участвовала в операциях на Ближнем Востоке. В конце 2020 и начале 2021 года подлодка совершала демонстративные проходы через Ормузский пролив. Предполагается, что именно она выпустила более двадцати ракет Tomahawk по иранскому ядерному объекту в Исфахане в 2025 году в рамках операции «Полуночный молот».

    Военно-морские силы США планируют вывести из эксплуатации все четыре переоборудованные подлодки класса Ohio в течение ближайших трех лет. Корабли USS Ohio, USS Florida и USS Michigan завершат службу в 2027, 2028 и 2029 годах соответственно. Прямой замены этим уникальным субмаринам в нынешней судостроительной программе американского флота не предусмотрено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае американская атомная подлодка класса Ohio прибыла в Гибралтар для демонстрации военной мощи.

    Соединенные Штаты строят новые субмарины типа Columbia для замены устаревающих кораблей этого проекта.

    Военно-морские силы США планируют объединить работу спецназа на мини-субмаринах с подводными беспилотниками.

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    29 июля 2026, 10:24 • Новости дня
    Радикальные израильские поселенцы попытались создать еврейский форпост в Сирии

    AP: Израильские поселенцы проникли в Сирию для захвата земель

    Tекст: Мария Иванова

    Ультраправые израильтяне регулярно тайно пересекают сирийскую границу, пытаясь основать новые поселения на землях, которые они считают своими по библейскому праву, пишет Associated Press.

    Израильские военные едва не нанесли ночной удар по группе мужчин на юге Сирии, но вовремя заметили у них пейсы и отменили атаку, передает Associated Press.

    Выяснилось, что это были не сирийские боевики, а религиозные евреи, возвращавшиеся после незаконного перехода границы.

    Инцидент привлек внимание к маргинальной группе поселенцев «Пионеры Васана», которые в последние недели регулярно пытаются проникнуть на юг Сирии. Активисты претендуют на территории в провинциях Кунейтра, Даръа и Эс-Сувейда, часть из которых входит в буферную зону, созданную Израилем после свержения Башара Асада.

    «Весь округ Даръа должен быть очищен от врагов, стремящихся к нашему уничтожению, и вместо этого заполнен еврейскими поселениями», – заявил лидер группы Амос Азария. Поселенцы надеются создать форпосты рядом с Голанскими высотами, рассчитывая на их последующую легализацию правительством.

    Армия обороны Израиля жестко пресекает подобные попытки. Военные задерживают нарушителей и передают их полиции, заявляя, что эти вылазки отвлекают войска и ставят под угрозу безопасность операций. При этом активисты утверждают, что пользуются поддержкой некоторых членов израильского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году израильская авиация нанесла удары по позициям сирийских боевиков для защиты друзского населения.

    В начале 2025 года армия обороны Израиля начала строительство военных баз в буферной зоне на Голанских высотах.

    Ранее израильские военные расширили зону контроля на сирийской территории.

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    29 июля 2026, 14:15 • Новости дня
    Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским в Вашингтоне

    Haaretz: Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским в Вашингтоне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался проводить встречу с Владимиром Зеленским во время визита обоих политиков в Вашингтон на этой неделе, пишет газета Haaretz.

    Как сообщил источник Haaretz, офис Зеленского первоначально пытался договориться о переговорах, однако «израильская сторона так и не ответила», передает ТАСС.

    По версии украинского источника издания, инициатива исходила от канцелярии Нетаньяху. После согласия офиса Зеленского ответ не поступал до 28 июля. Затем израильские официальные лица уведомили, что премьер-министр не сможет встретиться из-за нехватки времени.

    Во вторник Дональд Трамп провел отдельные встречи с обоими лидерами в Белом доме. Позже они присутствовали на похоронах сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов в России), где обменялись краткими репликами. Канцелярия Нетаньяху отказалась комментировать ситуацию.

    Политики не проводили встреч с Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2023 года. После атаки ХАМАС в октябре 2023 года Зеленский пытался организовать визит солидарности в Израиль, но получил отказ.

    Ранее представитель Белого дома анонсировал встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и Биньямином Нетаньяху.

    Израильский премьер-министр прибыл в Вашингтон для переговоров и участия в похоронах сенатора Грэма.

    В марте Израиль не пригласил главу киевского режима в ходе его ближневосточного турне.

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    29 июля 2026, 10:27 • Новости дня
    Хуситы заявили об атаке на саудовский нефтяной танкер

    NYT: Йеменские хуситы атаковали ракетами саудовский танкер в Красном море

    Tекст: Мария Иванова

    Йеменская группировка хуситов объявила о ракетном ударе по саудовскому нефтяному танкеру в Красном море, усиливая блокаду судоходства в регионе.

    Йеменские хуситы во вторник заявили, что обстреляли ракетами саудовский нефтяной танкер, пишет The New York Times.

    Повстанцы заявляют, что судно проигнорировало неоднократные предупреждения и было вынуждено изменить курс, однако не уточнили, получило ли оно повреждения.

    Саудовские власти пока не подтвердили атаку на танкер NCC Ghazal.

    По данным сервиса MarineTraffic, судно под флагом Саудовской Аравии последний раз было замечено пять дней назад у побережья Красного моря. Британская мониторинговая группа сообщила, что танкер в этом районе слышал взрыв, но экипаж не пострадал.

    Это как минимум четвертое нападение на нефтяные танкеры с момента объявления хуситами блокады судоходства в Красном море. В ответ министерство обороны Саудовской Аравии заявило об уничтожении нескольких беспилотников, нацеленных на нефтяные объекты королевства.

    Из-за блокировки Ормузского пролива Саудовская Аравия вынуждена активнее использовать порты Красного моря для экспорта энергоносителей. По оценкам экспертов, блокада со стороны хуситов может затронуть более 3% мирового рынка нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы официально объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии

    Спустя несколько дней в Красном море подвергся атаке саудовский танкер NCC Masa с нефтепродуктами.

    Накануне мятежники ударили баллистическими ракетами по нефтяному судну NCC Ghazal.

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    29 июля 2026, 10:28 • Новости дня
    Нетаньяху пообещал Трампу не атаковать Иран без запроса США

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом заверил его, что Израиль не будет атаковать Иран по собственной инициативе.

    Нетаньяху во время переговоров с президентом США заверил его, что Израиль не станет инициировать удары по иранской территории без соответствующего запроса со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

    При этом израильский лидер подчеркнул, что в случае нападения со стороны Тегерана Израиль оставляет за собой право на ответные действия.

    Нетаньяху также подтвердил намерение продолжить обмен разведывательными данными с американской стороной. Он отметил, что понимает необходимость учета Вашингтоном позиций арабских государств Ближнего Востока в конфликте с Ираном. Премьер заверил Трампа в полном доверии и готовности поддержать любое решение президента США.

    Ранее портал Al-Monitor сообщал, что Нетаньяху планировал представить Трампу планы ударов по иранским промышленным объектам и инфраструктуре.

    В начале июля президент США объявил об окончании перемирия с Тегераном.

    Израильская сторона выразила готовность присоединиться к новым американским атакам.

    Месяцем ранее президент США предостерег израильского премьера от полномасштабной войны.

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