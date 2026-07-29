Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.6 комментариев
Израиль заявил о нарушении перемирия из-за атаки беспилотника «Хезболлы»
ЦАХАЛ обвинил «Хезболлу» в срыве перемирия после атаки дрона в Ливане
Шиитское движение «Хезболла» использовало дрон со взрывчаткой для удара по израильской инженерной технике, что спровоцировало резкую реакцию военного командования.
Армия обороны Израиля заявила о несоблюдении договоренностей о прекращении огня со стороны шиитской организации, передает ТАСС. Поводом стала атака беспилотника на инженерную технику на юге Ливана.
«Вопиющее нарушение режима прекращения огня: «Хезболлах» задействовала беспилотник со взрывчаткой для удара по инженерной машине ЦАХАЛ в районе высоты Али-ат-Тахер на юге Ливана в пределах зоны безопасности. О пострадавших среди солдат ЦАХАЛ не сообщается», – отметили в армейской пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что израильские военные продолжают работу в указанном районе. Они намерены жестко пресекать любые попытки боевиков продвинуться вперед или совершить новые нападения на военнослужащих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля вооруженные силы Израиля поразили инфраструктуру ливанского движения на юге страны.
Месяцем ранее Армия обороны Израиля зафиксировала массированный обстрел своих подразделений со стороны боевиков.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал жестко отвечать на любые нападения шиитской организации.