Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.18 комментариев
Стало известно о строительстве Израилем военных баз в Сирии
Washington Post сообщила о строительстве Израилем новых военных баз в Сирии
Израильские военные, несмотря на заявления о временном присутствии, продолжают возводить военные базы в буферной зоне Голанских высот на территории Сирии, пишет Washington Post.
Израильская армия заняла ряд сирийских деревень. Хотя изначально заявлялось, что присутствие временное, началось строительство военных баз, что вызывает озабоченность у местных жителей, пишет Washington Post.
Спутниковые снимки показывают постройки и технику на израильской базе, связанной новыми грунтовыми дорогами с территорией на Голанских высотах. Южнее есть еще одна база «с почти идентичными конструкциями». Далее на юг «виден участок расчищенной земли, который, по словам экспертов, является началом третьей базы».
На недавно занятых территориях израильские солдаты создали блокпосты, закрыли дороги и проводили рейды в домах. «Никто не знает, что они делают. Никто не решается спрашивать», – рассказала местная жительница.
Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД восьми арабских стран призвали Израиль вывести войска с сирийской части Голанских высот, а также из провинций Дамаск и Эль-Кунейтра. В канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль не планирует выводить свои вооруженные силы из буферной зоны до получения гарантий безопасности на границе с Сирией.