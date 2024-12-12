  • Новость часаКремль пообещал ответ на атаку ракетами ATACMS по Таганрогу
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    Запад загоняет мировую энергетику в ловушку
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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Из Сирии торчат уши не только Турции, но и Франции

    Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

    14 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мужики ждут победы

    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

    15 комментариев
    12 декабря 2024, 12:20 • Новости дня

    Израиль назвал условие вывода войск с Голанских высот

    Нетаньяху заявил, что Израиль сохранит войска в буферной зоне Голан до получения гарантий безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль не планирует выводить свои вооруженные силы из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    В канцелярии израильского премьера заявили, что Израиль намерен сохранять свое присутствие в буферной зоне на Голанских высотах, пока не будут приняты меры безопасности, обеспечивающие соблюдение соглашения от 1974 года, которое предполагает разделение сил между Израилем и Сирией, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о беспокойстве Москвы по поводу израильских ударов в районе буферной зоны Голанских высот, так как они могут усугубить нестабильную ситуацию в Сирии.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты являются частью Израиля.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль начал процесс раздела Сирии, что вызвало обеспокоенность в международном сообществе.

    11 декабря 2024, 14:23 • Новости дня
    Раскрыт путь побега Асада из Сирии

    Bloomberg: Асада из Сирии вывезли российские спецслужбы с авиабазы Хмеймим

    Раскрыт путь побега Асада из Сирии
    @ SANA/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Сирии Башар Асад и его семья были эвакуированы из страны российскими спецслужбами с авиабазы Хмеймим, сообщает Bloomberg.

    Россия убедила Башара Асада, что он проиграет борьбу против вооруженных группировок, возглавляемых бывшим филиалом «Аль-Каиды» HTS, и предложила ему и его семье безопасный выход из страны, если он немедленно уедет, сообщает Bloomberg со ссылкой на три неназванных источника.

    Согласно двум источникам, российские разведчики организовали побег, вылетев с Асадом через свою авиабазу в Сирии. Один из них отметил, что транспондер самолета был выключен, чтобы избежать отслеживания.

    Эта операция положила конец более чем полувековому правлению династии Асадов. Башар Асад стал президентом после своего отца Хафеза, который руководил страной с 1971 года до своей смерти в 2000 году.

    Через несколько часов после отъезда Асада боевики без сопротивления вошли в Дамаск и заявили о победе в конфликте, который продолжался почти 14 лет.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации в Кремле относительно казни двоюродного брата бывшего сирийского лидера Башара Асада.

    Накануне он сообщил, что Башар Асад лично принял решение оставить пост. Песков также подтвердил, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье было принято Владимиром Путиным.

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    11 декабря 2024, 20:23 • Новости дня
    В Сирии сожгли мавзолей отца Асада

    Толпа сожгла мавзолей Хафеза Асада в сирийской Латакии

    В Сирии сожгли мавзолей отца Асада
    @ REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    В провинции Латакия вооруженная толпа сожгла могилу Хафеза Асада, бывшего президента Сирии и отца Башара Асада, а в соцсетях распространились видео с горящим мавзолеем и вооруженными людьми вокруг него.

    Инцидент произошел в мавзолее в городе Кардаха в провинции Латакия, где также захоронены старший сын Хафеза, Басиль, и его супруга Аниса Махлюф. Видео, появившиеся в соцсетях, демонстрируют, как могила охвачена огнем, а вокруг нее находятся вооруженные люди в масках, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Annahar.

    Напомним, 8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии захватила гостелевидение в Дамаске и объявила о контроле над страной. Бывший премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он и несколько министров остаются в стране, они установили контакт с руководством вооруженной оппозиции.

    В МИД России заявили, что Башар Асад покинул страну после переговоров с участниками конфликта, передав власть мирно. Асад вместе с семьей прибыл в Москву, где им предоставлено убежище. Российские официальные лица находятся в контакте с сирийской оппозицией, которая гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии.


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    12 декабря 2024, 10:54 • Видео
    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

    Коментарии (0)
    12 декабря 2024, 08:36 • Новости дня
    Стало известно о планах внедрить «турецкую модель управления» в Сирии

    Turkiye: В Сирии внедрят «турецкую модель» управления после отставки Башара Асада

    Стало известно о планах внедрить «турецкую модель управления» в Сирии
    @ Zegers/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Сирии планируется внедрить турецкую модель управления после отставки Башара Асада и формирования нового правительства, сообщает газета Turkiye.

    Турецкое издание Turkiye пишет, что в Сирии планируется внедрение «турецкой модели» управления после формирования нового постоянного правительства, передает ТАСС.

    Источники сообщили, что такая модель управления уже реализована на севере Сирии, где проживают около 5 млн человек. Этот регион управляется на основе инициатив Турции, охватывая муниципальные услуги, армию, полицию и образовательные учреждения. Анкара подготовила администрацию безопасной зоны в военном и административном аспектах.

    Источники в турецкой администрации и правящей Партии справедливости и развития подчеркивают, что национальные силы, поддерживаемые Турцией, станут основной опорой в Сирии в новом периоде. В рамках новой системы планируется проведение экономических и политических реформ, а также создание структуры, в которой будут представлены все сегменты общества.

    По данным издания Turkiye, порядка 10 млн сирийцев имеют органические связи с Турцией, из них 5 млн находятся в безопасной зоне и говорят по-турецки. Турция стремится создать в Сирии систему с высоким уровнем представительства всех точек зрения и слоев общества.

    Партия арабского социалистического возрождения («Баас»), которая правила Сирией свыше 60 лет, объявила о приостановке своей деятельности в стране, и соответствующее решение было подписано заместителем генсека партии Ибрагимом аль-Хадидом.

    Также сообщалось, что вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирийской Арабской Республике, а Башар Асад получит политическое убежище в России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что к краху политической власти Башара Асада в Сирии привели долгосрочные внутренние и внешние политические факторы.

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    11 декабря 2024, 20:57 • Новости дня
    Во дворце Асада нашли таблетки от тревожного состояния

    NYT: Во дворце Асада нашли таблетки от тревожного состояния

    Во дворце Асада нашли таблетки от тревожного состояния
    @ REUTRERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В президентском дворце бывшего сирийского президента Башара Асада обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы.

    Боевики и местные жители обнаружили таблетки бензодиазепина в президентском дворце Асада, передает РБК со ссылкой на New York Times. Это лекарство обычно выписывается для лечения тревоги и бессонницы.

    Помимо лекарств, в кабинете экс-президента находилось множество книг и различных документов. Среди найденного выделяются «История российских вооруженных сил», карта северо-восточной Сирии и биография самого Башара Асада.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Башар Асад лично принял решение оставить пост. Он отмечал, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье в России было принято президентом Владимиром Путиным.

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    12 декабря 2024, 01:57 • Новости дня
    Курды сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper в Сирии

    Курдские СДС приняли американский MQ-9 Reaper за турецкий беспилотник и сбили его

    Tекст: Антон Антонов

    Курдские «Силы демократической Сирии» сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Сирией, приняв его за турецкий дрон, сообщило американское издание Air & Space Forces Magazine.

    «Инцидент произошел из-за огня со стороны партнерских сил, которые действовали в регионе и ошибочно посчитали, что беспилотник представляет угрозу», – приводит ТАСС слова источника Air & Space Forces Magazine.

    Заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх подтвердила потерю дрона, но не уточнила причины происшествия. Сингх также воздержалась от ответа на вопрос относительно предоставления США средств противовоздушной обороны формированиям СДС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас под контролем курдов остаются районы северо-востока Сирии. Они противостоят «Сирийской национальной армии». СНА – протурецкое формирование, которое вместе с террористической организацией «Хайат Тахрир аш-Шам» свергло власть в Сирии.

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    11 декабря 2024, 16:52 • Новости дня
    Захарова: Россия учтет действия ХТШ для исключения из террористического списка

    Захарова: Россия ориентируется на конкретные дела ХТШ для возможного исключения из террористического списка

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия будет оценивать поступки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ) при рассмотрении вопроса об исключении ее из списка террористических организаций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она подчеркнула, что важно ориентироваться на конкретные проявления деятельности организации, а не абстрактные теории, передает ТАСС. «Это вполне конкретные вещи, которые и будут подразумевать конкретную их оценку», – заявила Захарова.

    Ранее руководство сирийской вооруженной оппозиции приказало своим бойцам отступить, заменив их полицией и силами безопасности, которые связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам», запрещенной в России.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что эта группировка может стать одним из главных игроков в дележе власти в новой Сирии.

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    12 декабря 2024, 10:55 • Новости дня
    Курдский генерал предупредил о риске возрождения ИГИЛ

    Курдский генерал заявил, что действия США в Сирии приведут к возрождению ИГИЛ

    Tекст: Мария Иванова

    Генерал курдских сил в Сирии Мазлум Кобани предупредил, что недавние действия США могут создать вакуум, который позволит ИГИЛ усилиться, поскольку курдские силы вынуждены отвлекать войска от охраны тюрем для обороны рубежей.

    Генерал Мазлум Кобани, командующий курдскими силами в Сирии, обвинил Соединенные Штаты в том, что они оставляют своих курдских союзников без поддержки в критический момент. Как отмечает The New York Times, это может привести к возрождению Исламского государства (ИГИЛ), особенно на фоне политической нестабильности в Сирии.

    Курдские силы играли ключевую роль в борьбе США и их союзников против ИГИЛ, однако недавние действия Турции и поддерживаемых ею групп ставят под угрозу мир, достигнутый с такими усилиями. В последние дни курды подверглись нападению со стороны турецких беспилотников и военных сил в районах Манбидж и Кобани.

    Генерал Кобани отметил, что из-за необходимости защищать свои позиции на передовой курды вынуждены отвлекать силы от охраны тюрем, где содержатся более 9 тыс. бойцов ИГИЛ. «Это создает вакуум, который может быть использован ИГИЛ и другими игроками», – сказал он.

    США, которые до сих пор не приняли твердую позицию по защите курдов от атак, оказывают лишь ограниченную военную поддержку. Генерал Кобани заявил, что помощь ограничивается наблюдением с дронов и посредничеством в переговорах между курдами и другими группами.

    На фоне эскалации конфликта между курдами и поддерживаемыми Турцией группами две страны НАТО – США и Турция – оказываются в сложной ситуации. Американские войска все еще остаются в Сирии, продолжая работу с курдами, однако их численность ограничена.

    Напомним, в ночь на четверг курды сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper в Сирии. Сейчас под контролем курдов остаются районы северо-востока Сирии. Они противостоят «Сирийской национальной армии».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто поделит власть в новой Сирии.

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    12 декабря 2024, 02:28 • Новости дня
    Партия Асада «Баас» приостановила деятельность в Сирии
    Партия Асада «Баас» приостановила деятельность в Сирии
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Партия арабского социалистического возрождения («Баас»), которая правила Сирией свыше 60 лет, объявила о приостановке деятельности в стране, соответствующее решение подписано заместителем генсека партии Ибрагимом аль-Хадидом.

    «Приостановить партийную работу и деятельность во всех формах и аспектах до дальнейшего уведомления», – приводит текст решения ТАСС со ссылкой на официальную партийную газету.

    В соответствии с решением, партия обязалась передать принадлежащее ей вооружение, технику и транспортные средства министерству внутренних дел временного правительства Сирии.

    Надзор за прочим имуществом и денежными активами будут осуществлять министерства финансов и юстиции. Указано, что доходы от активов должны быть депонированы в сирийском центральном банке.

    Кроме того, партия объявила о роспуске партийного аппарата. Сотрудники аппарата должны вернуться на предыдущее место работы в министерства, учреждения и ведомства. Частный университет «Аш-Шам», учредителем которого являлась партия, будет передан под управление министерства высшего образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в САР. Башар Асад получит политическое убежище в России. В 1970-х годах его отец Хафез Асад пришел к власти в Сирии, организовав переворот внутри партии «Баас». Позднее партию возглавил Башар Асад.

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    11 декабря 2024, 13:39 • Новости дня
    Песков: Россия в свое время выполнила свою миссию в Сирии

    Песков: Россия в 2015 году помогла Сирии стабилизировать ситуацию и победить террористов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия выполнила свою миссию в Сирии, помогая стабилизировать ситуацию и бороться с террористами после 2015 года, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, Россия сделала все необходимое для обеспечения стабильности в регионе.

    «Россия помогла Сирийской Арабской Республике в свое время справиться с террористами и помогла выйти на стабилизацию ситуации после того, как эта ситуация угрожала всему региону. И потратила для этого очень много усилий. Тогда Россия выполнила свою миссию», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.

    Далее, по словам Пескова, руководство Сирии, возглавляемое Башаром Асадом, продолжило развитие страны самостоятельно. Однако он отметил, что события привели к текущему положению дел, и сейчас необходимо учитывать актуальные реалии на местах.

    Официальный представитель Кремля также сообщил, что вопрос о числе российских военнослужащих в Сирии остается прерогативой Минобороны, поскольку Кремль не располагает точной информацией. «Это могут сказать вам только наши военные», – добавил Песков.

    Москва продолжает внимательно отслеживать происходящее в Сирии и поддерживать контакты с новыми властями. Это необходимо из-за присутствия российских объектов и людей в регионе. Песков выразил надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и приведение ее в законное русло, отметив важность продолжения взаимодействия с теми, кто контролирует ситуацию на земле.

    Ранее сирийский оппозиционер Мухаммед Аллуш сообщил о намерении новых властей Сирии обсудить судьбу российских военных баз с учетом интересов сирийского народа и России.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщила, что Россия прилагает усилия для обеспечения безопасности своих граждан в условиях драматической ситуации в Сирии.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая существует возможность сохранения российских военных баз в Сирии.

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    11 декабря 2024, 13:12 • Новости дня
    В Кремле заявили об отсутствии данных о казни брата Асада

    Песков заявил об отсутствии данных о казни двоюродного брата Башара Асада

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о отсутствии информации в Кремле относительно казни двоюродного брата бывшего сирийского лидера Башара Асада.

    «Мы не располагаем информацией», – заявил он, комментируя слухи о возможной казни родственника Башара Асада, передает ТАСС.

    Сообщалось, что двоюродный брат Башара Асада, Сулейман Асад, был казнен сирийской оппозицией на площади в Латакии после входа туда сил вооруженной оппозиции.

    Экс-президент Сирии Башар Асад лично принял решение оставить пост. Песков подтвердил, что решение о предоставлении политического убежища Асаду и его семье было принято Владимиром Путиным.

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    11 декабря 2024, 19:44 • Новости дня
    В Дамаске отменили комендантский час

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В сирийской столице в среду решили отменить комендантский час, введенный несколькими днями ранее после захвата города боевиками.

    Вооруженная оппозиция, которая недавно пришла к власти в Сирии, объявила об отмене комендантского часа в Дамаске, сообщает ТАСС.

    Напомним, комендантский час в городе вводился 8 декабря, он действовал с 16.00 до 5.00 утра.

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    11 декабря 2024, 14:14 • Новости дня
    Дания предложила сирийцам 25 тыс. евро за возвращение домой

    Министр интеграции Дании предложил сирийским беженцам до 25 тыс. евро за возвращение домой

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр интеграции Дании Коре Дюбвад сообщил о предложении выплат сирийским беженцам до 25 тыс. евро для возвращения на родину, подчеркнув, что оценка безопасности поездки в Сирию не проводится.

    Дания предложила сирийским беженцам значительную финансовую помощь для возвращения на родину, передает ТАСС. Министр по вопросам интеграции и иммиграции Дании Коре Дюбвад заявил в интервью телеканалу MTV3, что сумма выплат составит от 20 до 25 тыс. евро.

    «Тем, кто хочет возвратиться на родину, мы предлагаем около 20-25 тыс. евро, чтобы они могли вернуться. Я думаю, что в этой ситуации было бы логично, чтобы часть беженцев вернулась туда, чтобы построить лучшее будущее», – сказал Дюбвад.

    На вопрос о безопасности возвращения в Сирию министр отметил отсутствие возможности проводить такие оценки. Он подчеркнул, что не может дать оценку безопасности поездки в Сирию, оставляя это на усмотрение самих беженцев.

    Телеканал также сообщил, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее заявляла о стремлении страны полностью отказаться от принятия просителей убежища. Это заявление подчеркивает ужесточение политики Дании в отношении иммиграции и интеграции, направленное на сокращение числа беженцев в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дании и Норвегии временно прекратили обработку заявлений об убежище для сирийцев из-за нестабильности в этой стране, федеральное ведомство Германии по вопросам миграции также приостановило рассмотрение заявлений на убежище от сирийцев, ссылаясь на неясную ситуацию в Сирии.

    Сирийские беженцы начали массово возвращаться на родину из Турции через КПП «Чильвегезю» в провинции Хатай, где жандармерия создала отдельный пункт контроля для упрощения перехода границы.

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    12 декабря 2024, 10:51 • Новости дня
    Bloomberg: Израиль продолжит операции в Сирии несмотря на критику
    Bloomberg: Израиль продолжит операции в Сирии несмотря на критику
    @ Monsef Memari/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские военные продолжают операции в Сирии, несмотря на критику со стороны региональных правительств, с целью предотвращения попадания оружия в руки террористов, пишет Bloomberg.

    Израиль продолжает военные операции в Сирии, несмотря на растущую критику от правительств региона, передает Bloomberg. Израильские силы обороны заявили, что их войска продолжают наносить удары по «угрозам и террористическим объектам вдоль границы» с Сирией, конфисковав несколько сирийских танков во время рейдов.

    Военные также обнаружили сирийский армейский пост с запасом оружия, включая мины, взрывчатку, противотанковые ракеты и другое военное оборудование.

    Позднее сирийское телевидение сообщило об израильском авиаударе по порту Латакия, а Сирийская обсерватория по правам человека отметила удары по военным объектам в Латакии и Тартусе, принадлежащим свергнутому режиму Башара Асада.

    Отметим, что Израиль усилил атаки после падения режима Асада в воскресенье, стремясь предотвратить попадание стратегических запасов оружия в руки террористов, согласно заявлениям армии.

    В среду Египет осудил систематическое уничтожение инфраструктуры в Сирии и захват буферной зоны на границе с Израилем, что вызвало недовольство других арабских стран, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ.

    Израиль захватил буферную зону площадью около 155 кв. миль на следующий день после свержения правительства, которое более 50 лет находилось у власти под руководством семьи Асадов. Израиль также сообщил об ударах по сирийским складам химического оружия и ракет, чтобы те не попали в руки экстремистов. Агентство отмечает, что оппозиционные группы, свергнувшие Асада, возглавляются группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам», связанной с «Аль-Каидой» и признанной террористической организацией во многих странах, включая США.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о беспокойстве Москвы по поводу израильских ударов в районе буферной зоны Голанских высот, так как они могут усугубить нестабильную ситуацию в Сирии.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о наличии доказательств участия США и Израиля в организации военного переворота в Сирии при поддержке одной из соседних стран.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан обвинил Израиль в угрозе суверенитету и территориальной целостности Сирии и выразил поддержку сирийскому народу.

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    12 декабря 2024, 06:10 • Новости дня
    Генассамблея ООН потребовала прекратить огонь в секторе Газа

    Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием прекратить огонь в секторе Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Большинство стран Генассамблеи ООН поддержало резолюцию, в которой ГА требует прекратить огонь в секторе Газа и освободить заложников, сообщают информационные агентства.

    В документе содержится требование о «немедленном, безусловном и постоянном» прекращении огня и «немедленном и безусловном» освобождении заложников. За резолюцию проголосовали 158 государств, против – девять, 13 стран воздержались, передает РИА «Новости».

    В документе говорится о необходимости предоставить жителям сектора Газа доступ к основным услугам и гуманитарной помощи, а также отвергаются «любые попытки морить палестинцев голодом».

    Резолюция не имеет юридически обязывающей силой. Год назад ГА ООН уже принимала похожую резолюцию.

    Кроме того, ГА ООН приняла резолюцию, в которой заявила о поддержке Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и выразила сожаление в связи с законопроектами Израиля о запрете работы агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль уведомил ООН о прекращении сотрудничества с БАПОР, обвиняя его в связях с ХАМАС. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о возможных разрушительных последствиях запрета Израилем деятельности этого агентства.

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    11 декабря 2024, 13:19 • Новости дня
    Песков заявил о дестабилизации в Сирии из-за ударов Израиля

    Песков сообщил, что действия Израиля на Голанских высотах дестабилизируют Сирию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские удары в районе буферной зоны Голанских высот вызывают обеспокоенность в Москве, так как они могут усугубить и без того нестабильную ситуацию в Сирии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словвам, израильские удары по Сирии, в частности в районе буферной зоны Голанских высот, не способствуют стабилизации обстановки в регионе, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что ситуация в Сирии уже нестабильна, и эти действия лишь усугубляют ее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал процесс раздела Сирии, что вызвало обеспокоенность в международном сообществе. Израиль также нанес удары по военным объектам и стратегически важному порту Латакии, что стало частью его военной стратегии в регионе.

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    Запад загоняет мировую энергетику в ловушку

    100 трлн долларов – такова общая стоимость природных богатств России. Это в два раза больше, чем в США, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем докладе. Именно поэтому Россия занимает особое место в мире. При этом коллективный Запад хочет лишить права развивающиеся страны пройти тот же энергетический путь, который прошли сами. Сечин указывает на провалы зеленой энергетики и на ангажированность нефтяных прогнозов западного агентства МЭА. Подробности

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    Байден остановит миротворчество Трампа с помощью нефти

    Джо Байден продолжает создавать «трудное наследство» для администрации Дональда Трампа. Демократы рассматривают введение новых антироссийских санкций в нефтяной сфере. Подобные ограничения могут привести к росту цен на нефть, что вызовет недовольство уже новым президентом Америки внутри США, ухудшит отношения Вашингтона с КНР и Индией, а также еще больше осложнит процесс мирного урегулирования на Украине. Подробности

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    «Орешник» в Белоруссии уравновесит численное превосходство НАТО в Европе

    Александр Лукашенко заявил о «трех десятках» площадок для размещения «Орешника» и «не одном десятке» ядерных ракет, которые прибыли в Белоруссию из России. Чем обусловлено подобное насыщение республики сверхмощным оружием, каким будет порядок его использования и что это означает для баланса сил в Европе? Подробности

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    Украина намерена создать для России новую угрозу на Черном море

    В ходе спецоперации Россия почти полностью уничтожила все украинские Военно-морские силы. Однако прямо сейчас Украина активнейшим образом занимается восстановлением с помощью Запада. Какие надводные корабли должны появиться у Украины, насколько они опасны и почему эту угрозу не стоит недооценивать? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Юрий Мавашев Юрий Мавашев
      Из Сирии торчат уши не только Турции, но и Франции

      Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

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    • Илья Ухов Илья Ухов
      Как полонофилия разбудила декабристов

      Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

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    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Мужики ждут победы

      Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

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    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

    • Войну в Сирии продолжил Израиль

      Израильская авиация осуществила беспрецедентную для себя операцию по уничтожению военного потенциала Сирии. Параллельно ЦАХАЛ расширяет зону контроля за Голанскими высотами, стремясь стать вторым основным выгодополучателем от свержения Башара Асада (после Турции). Иран предпочитает не вмешиваться. А почему?

    • Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

      Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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