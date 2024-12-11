Песков сообщил, что действия Израиля на Голанских высотах дестабилизируют Сирию

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словвам, израильские удары по Сирии, в частности в районе буферной зоны Голанских высот, не способствуют стабилизации обстановки в регионе, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что ситуация в Сирии уже нестабильна, и эти действия лишь усугубляют ее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал процесс раздела Сирии, что вызвало обеспокоенность в международном сообществе. Израиль также нанес удары по военным объектам и стратегически важному порту Латакии, что стало частью его военной стратегии в регионе.