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    10 декабря 2024, 14:48 • В мире

    Израиль начал раздел Сирии

    Израиль начал раздел Сирии
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Евгений Поздняков

    Израиль впервые с 1973 года зашел на территорию Сирии, появились сообщения о танках ЦАХАЛ в 20 километрах от Дамаска. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив «навечно» сохранит контроль над Голанскими высотами, а ведущие страны арабского мира осудили «агрессию» еврейского государства. Какие цели преследует Израиль и как израильская оккупация территорий Сирии изменит положение дел на Ближнем Востоке?

    Израиль атаковал более 250 целей в Сирии за два дня. Как сообщает радио «Галей ЦАХАЛ», в результате ударов были поражены военные базы, складская инфраструктура и авиационные объекты республики. Прошедшую наступательную операцию уже называют «одной из крупнейших» в истории ВВС.

    По данным телеканала Al Arabia, Тель-Авиву удалось уничтожить «десятки вертолетов и истребителей» сирийской армии. Кроме того, ЦАХАЛ нанес удар по штабу полка сил специального назначения в городе Эль-Камышлы провинции Хасеке. Точные результаты налета, как и общее количество жертв, до сих пор неизвестны.

    При этом арабские медиа уже фиксируют присутствие ЦАХАЛ на юге провинции Дамаск. «Захвачено поселение Хинех. Силы передвигаются к подножию Хан эль-Шейх в районе Катана, напротив ливанской управы Рашайя», – пишет газета Al Watan. Таким образом, израильской армии осталось преодолеть лишь 20 км до столицы республики, подчеркивает Al Mayadeen.

    На этом фоне премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху подчеркнул важность сохранения контроля над Голанскими высотами (международно признанная территория Сирии, большая часть которой была оккупирована Израилем). Он пояснил, что присутствие в этом регионе важно для обеспечения безопасности Тель-Авива.

    Между тем новые власти Сирии уже направили официальное обращение в Совбез ООН с требованием остановить агрессивные действия еврейского государства. По словам постоянного представителя республики при организации Кусей ад-Дахака, Израиль намеренно использует сложную ситуацию в САР для осуществления нападений.

    По его словам, недопустимо позволять Тель-Авиву извлекать выгоду из переходного периода. Он также указал на необходимость международного вмешательства для предотвращения дальнейших атак и обеспечения стабильности в регионе. Ад-Дахак уточнил, что урегулирование сложившейся ситуации требует ответственного подхода от всего мирового сообщества.

    С осуждением действий Израиля также выступили Катар, Ирак, Саудовская Аравия и Иран, пишет Aljazeera. В Дохе отметили, что вторжение еврейского государства является «вопиющим посягательством на суверенитет и единство Сирии, а также грубым нарушением международного права».

    Напомним, еще 8 декабря подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, сообщала Times of Israeli. Указывалось, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада.

    Позже Тель-Авив начал создание дополнительной буферной зоны на сирийской стороне горного массива Хермон. Как объяснял советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман, таким образом еврейское государство намерено установить контакты с местными друзскими общинами. Присутствие же ЦАХАЛ в САР Израиль называет «временной мерой».

    «Важен не только горный массив Хермон, но и соседствующие с ним Голанские высоты. Отсюда открывается хороший обзор и можно установить контроль как над севером Израиля, так и Дамаском. Это стратегическая высота, поэтому Тель-Авив предпочитает, чтобы там не было никакого военного присутствия, тем более – террористического», – пояснил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Вследствие войны Судного дня 1973 года Голанские высоты были поделены между Сирией и Израилем. Сейчас Дамаск пал, и Тель-Авив берет территорию под собственный контроль, чтобы там не окопались сомнительные группировки, которые наводнили соседнюю республику. И да, Тель-Авив больше ее не отдаст.

    Она станет частью буфера безопасности, там не будет гражданских – только наши военные. Это вклад в стратегическую безопасность еврейского государства», – подчеркнул спикер. «Сейчас израильские танки подошли в пригороды Дамаска, но занимать сирийскую столицу, насколько известно, в планы ЦАХАЛ не входит. Мы постараемся уничтожить как можно больше военной техники, авиации, кораблей, принадлежащих войскам Асада. Проведем демилитаризацию, чтобы оружие не попало в руки джихадистов, радикальных мусульманских группировок, и уйдем. Но, скорее всего, часть территорий на западе Сирии, например, Эль-Кунейтра, останется за Израилем. Станет Израилем», – пояснил аналитик.

    «Что касается общественно-политической стороны вопроса, то в ближайшее время в Сирии обострится противостояние различных группировок. Затем произойдет централизация власти, откровенных бандитов уничтожат или выгонят, Запад найдет и поставит на руководящие посты контролируемых фигур. И они в итоге подпишут договор о мире с Израилем и отсутствии взаимных претензий. Пусть он будет создан искусственно и под давлением, но лучше так, чем война», – продолжил собеседник.

    «В итоге у Израиля одним агрессивным соседом станет меньше. В этом, кстати, мы видим поддержку внутри страны среди большинства политиков, активистов и просто общественности. Думаю, еще часть территории Сирии займут курды. Трудно пока говорить о будущем статусе этого территориального образования, но в любом случае у Израиля с курдами нормальные отношения. Так что такие изменения мы только приветствуем», – объяснил он. «А

    север Сирии может занять Турция.

    И тут мы тоже проблем не видим. Израиль – большой друг Запада, а Турция – член НАТО, поэтому никаких вопросов между нами возникнуть не должно. Соответственно, оставшаяся часть нынешней сирийской оппозиции подпадет под протекторат Запада. Поэтому никаких попыток отвоевать потерянные территории они предпринимать, очевидно, не будут. А небольшими кучками радикалов можно пренебречь», – считает Ципис.

    Израиль бьет по военным базам, чтобы уничтожить оружие и технику, находящуюся сейчас на территории Сирии, пояснил Яков Кедми, экс-руководитель спецслужбы «Натив». «Мы не хотим повторения примера Ливии, когда огромное количество вооружений бывшей армии Каддафи перешло в руки террористов, и это стало основной частью снабжения «Исламского государства*» (террористическая организация, запрещена в России)», – говорит эксперт.

    «Теперь же оружие, которое было у сирийской армии, может попасть в руки ХТШ (террористическая организация, запрещена в России). У них не должно быть танков, самолетов, вертолетов. Возможно, у них останется только переносное вооружение и джипы со стрелковыми комплексами», – подчеркнул он. «Что касается наших танков на юго-западе республики, то мы просто заняли сирийскую часть зоны демилитаризации, которая была определена ООН, чтобы туда не зашли террористы. Тель-Авив предпочел бы все решить дипломатией, но с кем сейчас договариваться в Дамаске? С каким-нибудь полевым командиром?» – продолжил эксперт.

    «Кстати, в Сети появляются кадры, где какие-то сомнительные люди бегают в Дамаске и кричат: «Теперь идем на Израиль!» Такие настроения в рядах вооруженной оппозиции тоже не добавляют нам уверенности в их договороспособности», – заключил Кедми.

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