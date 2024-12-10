Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России

Tекст: Евгений Поздняков

Израиль расширил контроль над зоной разграничения с Сирией после падения Дамаска. В ночь на 9 декабря ЦАХАЛ вошла в новые районы на нейтральной территории. По сообщениям командования, это якобы необходимо для воспрепятствования возникновению террористической инфраструктуры на границах с еврейским государством.

О начале захвата дополнительных позиций в буферной зоне также сообщил министр обороны страны Исраэль Кац, пишет The Times of Israel. Параллельно с этим авиация ЦАХАЛ пытается уничтожить в Сирии «стратегическое оружие», которое якобы может попасть в руки враждебных сил.

Присутствие Израиля на территории арабской республики зафиксировано впервые со времен войны Судного дня 1973 года, напоминает The New York Times. Примечательно, что накануне премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху лично посетил приграничную зону двух государств, дав напутствие военным.

Он отметил, что смена сирийской власти открывает новые возможности для Тель-Авива. По его словам, падение Асада было бы невозможно без ударов ЦАХАЛ по Ирану и «Хезболле». Глава правительства также подчеркнул, что его страна готова протянуть руку мира жителям арабской республики, однако она не позволит укрепляться у своих границ враждебным силам.

Напомним, Сирия долгое время играла важную роль в «Оси сопротивления» или «Шиитском полумесяце» – группе союзников и шиитских сторонников Ирана, действовавших в рамках концепции экспорта исламской революции. Помимо Дамаска, группа влияния Тегерана опиралась на палестинцев, «Хезболлу», иракское ополчение, а также йеменское движение хуситов.

После начала очередной фазы конфликта Израиля и ХАМАС в прошлом году «Ось сопротивления» заметно ослабла. Так, в сентябре «Моссаду» удалось совершить масштабный подрыв пейджеров сторонников «Хезболлы», а позже и ликвидировать главу организации Хасана Насруллу в ливанском Бейруте.

По мнению экспертов, сейчас влияние Ирана на регион находится на рекордно низком уровне. «Ось сопротивления» практически разгромлена. Как следствие, устоявшийся в последнее десятилетие баланс сил нарушен: Израиль и Турция заметно усилились, монархии Персидского залива остались при своих интересах, однако выпадение Ирана как элемента системы сдержек и противовесов приведет к пересборке всего Ближнего Востока и создаст новые вызовы для России.

«Израиль планомерно выбивал почву из-под ног иранских сторонников. Конечно, в случае с Сирией итог заметен наиболее ярко: государство пало, на его территории воцарился хаос и анархия. Но у других участников «Оси» дела обстоят не лучшим образом», – рассказывает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

«Тель-Авив весь прошедший год работал в достаточно крепкой связке с западными государствами.

Вооруженную оппозицию в Сирии подготавливали специалисты спецслужб Британии, США и Турции. Еврейское государство также принимало участие в их обучении. Противникам Асада также оказывалась техническая и финансовая поддержка», – отмечает он.

«С хуситами и «Хезболлой» ситуация обстоит несколько иначе. Это разветвленные организации, борьба с которыми не может осуществляться серией масштабных однонаправленных ударов. Расчет делался на плодотворное сотрудничество спецслужб, совместный поиск слабых мест у движений», – полагает эксперт.

«В настоящий момент Иран прекрасно осознает собственное положение. Вся выстроенная им архитектура влияния на Ближнем Востоке рассыпается как карточный домик. При этом Тегеран не может ответить, поскольку в случае жестких действий со стороны Исламской республики ее ждут израильские удары возмездия», – считает собеседник.

«Таким образом, Тегеран впервые за долгое время находится в крайне неприятной ситуации. Вполне возможно, что уже в следующем году в стране произойдет переворот: от власти устранят действующих правителей, и место «у руля» займут люди, ориентированные на потепление в отношениях с Западом.

В противном случае не исключаю, что конфронтация с Израилем закончится обстрелом ядерных объектов Ирана.

Но пока этого не произошло, республика попытается выстроить более тесные отношения с Россией. Москва на сегодняшний день стала единственным стабильным партнером Тегерана. Конечно, ценность этого партнерства в глазах Кремля должна упасть. России тоже предстоит пересмотреть свои подходы к работе на Ближнем Востоке», – полагает Ципис.

В целом падение правительства Башара Асада в Сирии – это колоссальный по масштабам проигрыш Ирана, отмечает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. «Для Тегерана Дамаск являлся золотым камнем в «Оси сопротивления». От арабской республики зависело очень многое. В частности, именно через нее шли основные поставки вооружений в шиитские движения по всему региону», – говорит он.

«Кроме того, за последний год Израиль нанес невероятный ущерб «Хезболле» и йеменским хуситам. Жесткие и решительные действия Тель-Авива поставили под сомнение сам факт существования этих региональных игроков. Разумеется, баланс сил в регионе пошатнулся не в пользу Ирана: его влияние будет неуклонно падать», – отмечает востоковед.

«Но важно понимать, что данная проблема имеет и внутреннее измерение.

Для Тегерана концепция экспорта исламской революции являлась доктринальной со дня революции Хомейни. С тех пор страна ежегодно в большей или меньшей степени приближалась к осуществлению этой цели. Сейчас же их многолетние усилия сведены к нулю», – акцентирует собеседник.

«И эти события, несомненно, могут значительно повлиять на облик самого Ирана. Предпринять что-либо Тегеран в настоящий момент не способен. Сирия для него потеряна практически безвозвратно. Вооруженная оппозиция, пришедшая к власти в этой стране, крайне агрессивно настроена по отношению к Исламской республике», – полагает эксперт.

«Для нее Иран является вторым по значимости противником после самого Башара Асада. Наладить сколь-нибудь приемлемый диалог в таких условиях очень сложно. Поэтому Тегерану придется учиться жить в новой реальности. Это может значительным образом сказаться на всех его внешних связях», – отмечает Сажин.

При этом неудачи Ирана на международной арене тесно связаны с перестановкой сил внутри государства,

считает Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. «После смены президента в республике начали набирать силу сторонники компромиссного диалога с Западом», – напоминает он.

«Достаточно большая группа элит в Тегеране настаивает на том, что в настоящий момент стране необходимо сосредоточиться на внутренних проблемах. Для этого важно сократить внешнее присутствие, сделать его минимальным. Кроме того, за Иран планирует серьезно взяться будущий президент США Дональд Трамп», – рассказывает собеседник.

«Уже сейчас представители его кабинета говорят о возможном наращивании давления на Тегеран: введение новых санкций, ужесточение уже имеющихся ограничений. Это лишь усилит позиции прозападных сил внутри страны. Вполне возможно, что на каком-то этапе Штаты могут поддержать их в более жестких действиях по изменению власти в Иране», – рассуждает эксперт.

«Для России это несет немало проблем. Тегеран уже значительным образом ослаб, а в перспективе он и вовсе может покинуть ось нашего влияния. В конечном счете понятие «союзник» на Ближнем Востоке всегда имело крайне расплывчатый характер. Учитывая тот факт, что до недавнего времени наша региональная политика основывалась на линии Сирия – Иран, вполне возможно, что нам придется полностью пересмотреть подходы к деятельности на этой территории и формировать новые коалиции», – заключил Багдасаров.