Запад погрузил Сирию в контролируемый хаос

Эксперты объяснили стремительный крах власти Асада в Сирии

Tекст: Евгений Поздняков

Вооруженная сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам*» (ХТШ, прежнее название «Джебхат ан-Нусра*», запрещена в России) окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.

На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джаляли, передает Al Arabia.

По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джаляли уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.

В то же время подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Как отметил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, смена сирийской власти открывает новые возможности для Тель-Авива. Он подчеркнул, что падение Асада было бы невозможно без ударов ЦАХАЛ по Ирану и «Хезболле». По его словам, в настоящий момент еврейское государство готово протянуть руку мира жителям республики, однако оно не позволит укрепляться у своих границ враждебным силам.

На Западе данные события восприняли преимущественно позитивно. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выразила поддержку сирийской вооруженной оппозиции, добавив, что Евросоюз готов к сотрудничеству с новыми властями. Схожей позиции придерживается и МИД Франции, а канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал конец правления Асада «хорошей новостью», пишет «Коммерсант».

Между тем МИД России в своем Telegram-канале отмечает, что в настоящий момент угроз военным базам ВС РФ в республике нет, хотя соответствующая инфраструктура уже приведена в состояние повышенной боевой готовности. Прилагаются все возможные усилия, направленные на обеспечение безопасности граждан России, находящихся на территории Сирии.

Текущая острая фаза кризиса в Сирии началась 29 ноября. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.

В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.

«Главным проигравшим от падения правительства Башара Асада выглядит Иран. Для него Сирия являлась «золотым камнем» в шиитской цепи влияния. Нельзя забывать и о том, что коллапс правительства также произошел на фоне значительного ухудшения позиций «Хезболлы», которая также входила в ось влияния Тегерана», – отмечает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

«Фактически под вопрос поставлена самая главная концепция Ирана – экспорт исламской революции. Как-либо изменить ситуацию страна не может. Им придется согласиться с качественно иной реальностью и пойти на переговоры с новым правительством Сирии в надежде установить хотя бы какие-то дипломатические отношения», – акцентирует собеседник.

«Получится ли это у Тегерана – большой вопрос. ХТШ называли Иран вторым по значимости противником после режима Башара Асада. Надеяться на стабильный диалог в такой ситуации – достаточно сложно», – считает эксперт.

«Основным выгодополучателем от произошедшего смотрится Турция.

Для Анкары – это еще один шаг к признанию ее растущего международного влияния и укрепление позиций на региональном уровне. Вполне возможно, что падение сирийского правительства осложнит отношения страны с Ираном, но силового столкновения между ними не случится», – акцентирует он.

«Что касается Израиля, то для Тель-Авива коллапс Асада выглядит спорным событием. С одной стороны, еврейское государство избавилось от достаточно сильного игрока, который открыто постулировал свою плотную связь с Тегераном. Теоретически это должно благоприятно сказаться на безопасности страны», – указывает собеседник.

«Однако облик будущего правительства Сирии до конца непонятен. Вполне возможно, что к власти придут радикальные исламисты, для которых Тель-Авив окажется новым основным противником. Тем не менее уже сейчас понятно, что ситуация на Ближнем Востоке значительно осложнилась. Хрупкий баланс сил в регионе безнадежно пошатнулся», – говорит Сажин.

Власть в Сирии была свергнута контролируемыми Западом группировками, считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. «Деятельность ХТШ и других формирований осуществляется с помощью спецслужб США и Британии. Тель-Авив также принимал участие в подготовке их специалистов», – рассказывает он.

«Свержение Башара Асада играет на руку Израилю. Это традиционный противник еврейского государства. Прямо сейчас ЦАХАЛ наносит удары по сирийским аэродромам, помогая повстанцам окончательно добить правительство.

Сирию планомерно, шаг за шагом, превращают в разрушенное, обескровленное государство.

Запад хочет создать контролируемый хаос. Некую местность, в пределах которой не будет уверенного режима, способного отстаивать интересы своего народа. Таким образом, у Израиля попросту не остается противников, способных нанести по нему сколь-либо значимый удар. Стабильность в Сирии потеряна на долгие десятилетия. Даже если здесь устоится определенный лидер, он, скорее всего, будет западным ставленником», – рассуждает Ципис.

Боевики ХТШ сделали для падения сирийского режима гораздо меньше, чем сам Башар Асад, напоминает военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Экс-президент страны, откровенно говоря, почивал на лаврах побед середины 2010-х годов. Он и его команда считали, что борьба за власть окончена», – сказал он.

«Из-за этого развитию и модернизации вооруженных сил внимания практически не уделялось. Армия превратилась в сборище военачальников, каждый из которых пытался создать свой собственный клан. Это не нравилось как самим солдатам, так и простым гражданам республики. Авторитет Асада начал падать», – отмечает он.

«На этом фоне, судя по всему, на протяжении нескольких лет боевики готовились к реваншу. ХТШ, вероятно, оказалась наиболее пассионарной из присутствующих здесь групп, которая к тому же обладала поддержкой со стороны Турции и других зарубежных игроков. Они были хорошо мотивированы и мысленно готовы жертвовать своими жизнями в боях с сирийской армией», – акцентирует собеседник.

«ХТШ получили большое количество военной техники со стороны внешних сил.

Организация располагала неплохим запасом дронов, который достаточно мудро использовался при взятии Алеппо. Бойцы Асада сталкивались с беспилотниками впервые – методы противодействия не были отточены заранее, из-за чего в рядах армии началась паника», – отмечает эксперт.

«При этом действовали сторонники ХТШ относительно небольшими группами, которые старались прикрывать друг друга при заходе в новый город. Со временем, когда бессилие вооруженных сил Сирии стало очевидным, боевики и вовсе отказались от какой-либо тактики. К чему она, если сопротивление со стороны противника нулевое», – акцентирует он.

«То есть сторонники ХТШ просто врывались в новые города республики и устанавливали контроль над ними в считанные часы. Население преимущественно выступало с поддержкой «освободителей». Собственно, подобной «лавиной» им и удалось добраться до столицы республики», – считает собеседник.

«Что касается будущего российских баз в Сирии, то, вполне возможно, их еще можно сохранить. ХТШ не высказывали каких-либо претензий Москве, да и граждане государства по большей части к нам относятся с уважением. Думаю, в случае принятия решения о необходимости сохранения присутствия здесь, контроль над созданной инфраструктурой можно будет сохранить», – отмечает Козюлин.

Рассуждения западных СМИ о провале России на Ближнем Востоке в корне не верны, отмечает политолог Кирилл Семенов. «Москва заняла единственно правильную в данной ситуации позицию. Еще в 2015 году Владимир Путин заметил, что мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы.

Защита собственного правительства – это дело граждан республики.

Россия всегда поддерживала налаживание диалога между различными силами в стране, мы также настаивали на максимально плодотворных переговорах по различным международным каналам для урегулирования данного кризиса. Но изменить отношение местного населения к Башару Асаду Москва не способна», – считает собеседник.

«Люди проголосовали за смену правительства путем отказа от поддержки правительственных войск. Армия отказалась выполнять свои обязанности, гражданские не формировали ополчения. Это их выбор, они сочли, что подобный исход событий станет для их Родины наиболее лучшим. Остается лишь пожелать, что в исторической перспективе воля народа окажется правильной», – рассуждает он.

«Любые попытки России как-то вмешаться в эту ситуацию не привели бы ни к чему хорошему. Зарубежная поддержка Асада равнялась бы стакану воды, который плеснули в пламя, чтобы его потушить. К тому же Москва участвует в серьезном конфликте на Украине. Понятное дело, что все необходимые силы должны в первую очередь использоваться именно там», – заключил Семенов.