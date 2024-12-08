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    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский холод – русская радость

    Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.

    14 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

    4 комментария
    8 декабря 2024, 06:06 • Новости дня

    Al Hadath заявил о контроле боевиков над Дамаском

    Al Hadath заявил о контроле боевиков над Дамаском
    @ Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сирийские правительственные войска покидают Дамаск, боевики берут город под контроль, заявил телеканал Al Hadath. По информации Reuters, президент Сирии Башар Асад покинул столицу.

    Как сообщает Al Hadath, боевики находятся на центральной площади Омейядов, ими захвачена штаб-квартира сирийского государственного телевидения. Катарский телеканал Al Jazeera также заявлял, что боевики начали заходить в столицу Сирии и установили контроль над несколькими правительственными объектами, передает ТАСС.

    Reuters со ссылкой на двух офицеров сирийской армии заявило, что Асад покинул Дамаск. Также агентство со ссылкой на местных жителей сообщало, что в Дамаске раздались громкие звуки стрельбы. Сирийская проправительственная радиостанция Sham FM заявила о взрывах в городе.

    Кроме того, Sham FM сообщает, что все сотрудники международного аэропорта Дамаска «эвакуированы, его работа полностью прекращена», передает РИА «Новости».

    Напомним, турецкое агентство Anadolu сообщало о контроле боевиков над центром сирийского города Хомс, позднее Al Mayadeen сообщил о захвате боевиками всех районов города. Хомс расположен в 150 км от Дамаска.

    7 декабря 2024, 16:50 • Новости дня
    Эксперт рассказал о шансах Башара Асада удержать власть

    Востоковед Семенов: Террористы захватывают сирийские города без боя

    Эксперт рассказал о шансах Башара Асада удержать власть
    @ SPA/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Ситуация в Сирии развивается очень быстро... Террористы дошли до Хомса без боя, то же самое было в Хаме... Мы видели, как колонна правительственных войск двинулась освобождать Алеппо, а потом танки и артиллерия оказались брошены», - рассказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. В субботу Россия, Турция и Иран проводят в Дохе переговоры по ситуации в Сирии.

    «Участники переговоров в Дохе могут лишь условно повлиять на ситуацию в Сирии, потому что сейчас все решается на земле. Ситуация развивается очень быстро и сложно оценить влияние на происходящее со стороны внешних акторов», – отметил эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    Семенов считает преждевременным верить сообщениям о предложении властей Иордании и Египта к президенту Сирии Башару Асаду покинуть страну и сформировать временный совет, в который войдут представители оппозиции. «Сложно отделять фейки от того, что просачивается из-за закулисья. Посольство Иордании в Вашингтоне официально опровергло информацию о предложении Асаду. Поступает много противоречивых сведений, поэтому сложно понимать сущность происходящих событий и кто на самом деле способен оказать влияние на ситуацию в Сирии», – пояснил эксперт. 

    Также остается неясным, есть ли у Турции рычаги влияния на группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название «Джебхат ан-Нусра») и может ли Анкара потребовать от террористов остановить дальнейшее наступление. «Мне кажется, что Турция не может остановить продвижение, у Анкары не было настолько тесных отношений с повстанцами, чтобы раздавать им какие-то указания. Условно говоря, на словах могут договориться об одном, а на земле ситуация пойдет по совсем другому сценарию», – добавил Семенов.

    У Ирана тоже нет в этом конфликте решающего голоса. «Тегеран не отправил войска, пока граница Сирии с Ираком была открыта. Сейчас граница закрыта. Более того, проиранские войска сами сдали позиции прокурдским формированиям и ушли в Хомс, Латакию, Дамаск и Ирак», – рассказал эксперт, добавив, что ливанская шиитская военизированная организация «Хезболла» тоже не в состоянии перебросить в Сирию войска с фронта, потому что в любой момент может возобновиться война с Израилем. 

    Семенов разделяет пессимистические прогнозы по поводу шансов Асада удержать власть. «Террористы дошли до Хомса без боя, отряды самообороны представляют для них большую угрозу, чем национальная армия. То же самое было в Хаме, куда подходили подкрепления, а потом ее сдали. Поэтому сосредоточение где-либо крупной группировки правительственных войск еще не означает, что эти войска намерены воевать. Мы видели, как колонна правительственных войск двинулась освобождать Алеппо, а потом танки и артиллерия оказались брошены, а войска куда-то ушли», – напомнил собеседник.

    Российская авиация продолжает наносить удары, но количества самолетов недостаточно для остановки продвижения боевиков. «После 2015 года российская группировка стала меньше. Нет возможности наносить массированные авиаудары.

    Если бы даже и была сохранена численность российской группировки, то остановить наступление нельзя, если на земле никто не воюет,

    – отметил востоковед.

    Предсказать точное развитие событий вокруг Дамаска не представляется возможным. «Мы не знаем, сколько у Асада есть боеспособных сил, готовых воевать за него. Как поведут себя 4-я бронетанковая дивизия (элитное тактическое соединение Сирийской арабской армии), Республиканская гвардия или кто-то еще?» – задается вопросом эксперт. 

    Однако Семенов считает, что алавиты в Латакии и Тартусе, если у них есть оружие, будут воевать и дадут серьезный отпор боевикам. В Латакии расположен аэродромом Хмеймим, где находится российская авиация, а в Тартусе – морская военная база РФ. 

    «Побережье – самый устойчивый регион Сирии. Боевики знают, что там их не ждут, в отличие от других регионов, где населению уже все равно, кто находится у власти. Именно в Тартусе за всю гражданскую войну не было потеряно ни одного куска территории. Латакия и Тартус считаются оплотом правительства», – отметил Семенов.

    В субботу в катарской Дохе Россия, Турция и Иран проводят переговоры по ситуации в Сирии. Москву представляет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Основное внимание уделено обострению, связанным с атаками на правительственные войска Сирии со стороны боевиков экстремистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам».

    По данным минобороны Сирии, национальная армия при поддержке авиации России продолжает наступление на террористов в провинциях Хама и Хомс. По позициям боевиков наносятся артиллерийские и ракетные удары.

    С конца ноября боевики взяли под контроль провинцию Идлиб, города Алеппо и Хама на севере, и Дейр-эз-Зор на востоке. В субботу повстанческие группировки объявили, что установили контроль над городом Дараа, который считается символическим местом начала восстания против Асада в 2011 году.

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    7 декабря 2024, 18:23 • Новости дня
    Лавров объяснил выход российских кораблей с базы в сирийском Тартусе

    Лавров объяснил вывод кораблей из Тартуса военными учениями в Средиземно море

    Лавров объяснил выход российских кораблей с базы в сирийском Тартусе
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские корабли покинули базу в Тартусе в связи с проведением военных учений в Средиземном море, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал сообщения о выводе российских кораблей с базы в Тартусе. Он заявил, что информация о выводе кораблей является недостоверной, отметив, что в данный момент в Средиземноморском регионе проходят военные учения, передает ТАСС.

    «Идут военные учения в Средиземноморье. Может быть, ваши спутниковые снимки приняли это за что-то другое», – заявил Лавров в ходе сессии Дохийского форума.

    Он также указал на попытки некоторых СМИ интерпретировать события как поражение России в Сирии, подчеркнув, что не собирается строить догадки о будущем.

    Лавров отметил, что Россия прилагает усилия для предотвращения возвышения террористов в регионе, даже если о них говорят, что они больше не террористы. Он подчеркнул важность борьбы с экстремизмом в регионе и необходимость предотвращения роста влияния террористических группировок.

    Ранее Лавров сообщил о военной помощи России сирийской армии в борьбе с террористическими атаками и подчеркнул, что российские ВКС, базирующиеся в Хмеймиме, поддерживают сирийские войска в отражении нападений террористов.

    В субботу в Дохе прошли переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и руководителем МИД Ирана Аббасом Аракчи.

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    7 декабря 2024, 10:45 • Видео
    Угроза в Сирии стала критической

    Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

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    7 декабря 2024, 18:45 • Новости дня
    Трамп призвал США не вмешиваться в ситуацию в Сирии

    Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в ситуацию в Сирии

    Трамп призвал США не вмешиваться в ситуацию в Сирии
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США не следует участвовать в событиях в Сирии, поскольку это не американская война, надо дать ситуации решиться самой по себе, заявил избранный президент США Дональд Трамп в в социальной сети Truth Social.

    Трамп заявил, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в события в Сирии, передает ТАСС. По его словам, ситуация в Сирии является сложной, но это не война Соединенных Штатов, и вмешательство в нее нецелесообразно.

    «В Сирии творится бардак, но она не наш друг, и США не должны ничего делать. Это не наша война, надо дать этой ситуации разрешиться самой по себе. Не следует вмешиваться», – написал он на своей странице в Truth Social.

    По мнению Трампа, боевики в Сирии, готовят масштабную операцию по свержению президента Башара Асада, а также захватили несколько городов в стране, находятся на окраинах Алеппо. Он выразил уверенность, что Россия не может остановить эту атаку и, «возможно, ей будет лучше покинуть Сирию вместе с Асадом».

    «И русские, и Асад могут быть изгнаны из Сирии – что, возможно, для них и к лучшему. Россия никогда ничего не выигрывала от своего присутствия в Сирии», – написал Трамп.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что необходимо обеспечить территориальное единство и суверенитет Сирии, а также безопасность границы Сирии и Турции, недопустимо использовать террористов для геополитических целей.

    Эксперт рассказал о шансах Башара Асада удержать власть.

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    7 декабря 2024, 20:51 • Новости дня
    Al Jazeera: Сирийская армия оставила Пальмиру

    Al Jazeera сообщила о захвате Пальмиры отрядами сирийских оппозиционных боевиков

    Tекст: Вера Басилая

    Правительственные силы Сирии покинули Пальмиру, и в город вошли боевики Сирийской свободной армии, они захватили склады с оружием, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что сирийская армия оставила Пальмиру, и в город вошли подразделения так называемой Сирийской свободной армии. Источники телеканала заявили, что боевики захватили склады с оружием, которые использовали военнослужащие, передает RT.

    Боевики также установили контроль над стратегически важным районом Джебель-эль-Гураб в южной части провинции Хомс. В социальных сетях было опубликовано видео, в котором вооруженные лица ведут съемку с цитадели в Пальмире и заявляют, что вошли в город.

    Античный город Пальмира уже неоднократно становился ареной боевых действий. В мае 2015 года город захватили боевики запрещенного в России «Исламского государства», однако в марте 2016 года его освободила сирийская армия при поддержке российской авиации. В декабре 2016 года экстремисты вновь взяли Пальмиру под контроль, но в марте 2017 года город был освобожден правительственными войсками Сирии при поддержке России.

    Ранее сообщалось, что работы по восстановлению Триумфальной арки в древней Пальмире остановлены из-за обострения конфликта в Сирии и недавних бомбардировок близ археологического участка.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что боевики готовятся взять столицу Сирии Дамаск.

    Эксперт рассказал о шансах Башара Асада удержать власть.

    Коментарии (8)
    7 декабря 2024, 14:13 • Новости дня
    Российские ВКС и сирийская армия ударили по боевикам в Хаме и Хомсе
    Российские ВКС и сирийская армия ударили по боевикам в Хаме и Хомсе
    @ Xin Huashefa/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сирийская армия, поддерживаемая авиацией России, продолжила наступление на террористов в провинциях Хама и Хомс, нанося артиллерийские и ракетные удары, сообщило Министерство обороны Сирии.

    Министерство обороны Сирии сообщило, что сирийская армия при поддержке российских ВКС продолжает активно наносить удары по позициям боевиков террористических группировок в провинциях Хама и Хомс, передает ТАСС.

    Ранее сирийские и российские военные самолеты нанесли удары по скоплениям боевиков на северо-востоке провинции Хомс, ликвидировав десятки террористов и их технику.

    Между тем, Иран начал эвакуацию военных и гражданских из Сирии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, насколько вероятен поход боевиков на столицу Сирии Дамаск и как его можно предотвратить.

    Коментарии (4)
    7 декабря 2024, 14:48 • Новости дня
    Россия, Турция и Иран начали переговоры в Дохе по ситуации в Сирии

    Лавров, Фидан и Аракчи обсудили ситуацию в Сирии на встрече в Дохе

    Россия, Турция и Иран начали переговоры в Дохе по ситуации в Сирии
    @ МИД РФ/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава МИД Ирана Аббас Аракчи начали переговоры по Сирии в Дохе на фоне эскалации ситуации.

    Главы внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана собрались в Дохе для обсуждения ситуации в Сирии. Переговоры проходят в закрытом формате, передает РИА «Новости».

    Участниками встречи стали министр иностранных дел России Сергей Лавров, его турецкий коллега Хакан Фидан и иранский министр Аббас Аракчи.

    Основное внимание в ходе переговоров уделяется эскалации в Сирии. В последнее время там наблюдается обострение, связанное с атаками на правительственные войска Сирии со стороны боевиков экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра»( признана террористической и запрещена в России) и их союзников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, насколько вероятен поход боевиков на столицу Сирии Дамаск и как его можно предотвратить.

    Коментарии (0)
    7 декабря 2024, 11:49 • Новости дня
    Российские и сирийские самолеты уничтожили десятки боевиков в Хомсе

    Министерство обороны Сирии: российские и сирийские самолеты атаковали боевиков в Хомсе

    Tекст: Евгения Караваева

    Сирийские и российские военные самолеты нанесли удары по скоплениям боевиков на северо-востоке провинции Хомс, ликвидировав десятки террористов и их технику, сообщили в Министерстве обороны Сирии.

    По информации ведомства, в результате авиаударов уничтожены десятки террористов, а также их транспортные средства и техника. Удары нанесли по северо-восточной части провинции, где сосредоточены участники незаконных вооруженных формирований, сообщает ТАСС.

    В заявлении министерства отмечается, что операции проводятся совместно с интенсивным артиллерийским и ракетным обстрелом в сельской местности Хамы и Хомса. Сирийская и российская стороны продолжают координировать усилия в борьбе с терроризмом на территории Сирии, уделяя особое внимание уничтожению инфраструктуры и логистических сетей боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Иран начал эвакуацию военного командования из Сирии в Ирак и Ливан.

    Сирийская армия передислоцировалась и создала кордон обороны в Дераа и Эс-Сувейде в ответ на усиление действий боевиков, противодействующих президенту Башару Асаду.

    Антиправительственные боевики, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на Хомс, что создает угрозу для Дамаска и российских военных баз.

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    7 декабря 2024, 16:43 • Новости дня
    Лавров заявил о необходимости обеспечить территориальное единство Сирии

    Лавров подчеркнул важность территориальной целостности Сирии и нормализации отношений с Турцией

    Лавров заявил о необходимости обеспечить территориальное единство Сирии
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Необходимо обеспечить территориальное единство и суверенитет Сирии , одновременно с обеспечением безопасности границы Сирии и Турции, недопустимо использовать террористов для геополитических целей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров, выступая на форуме в Дохе, подчеркнул важность обеспечения территориальной целостности Сирии и нормализации связей между Сирией и Турцией, передает РИА «Новости»

    Он отметил, что отношения между Дамаском и Анкарой должны прийти в норму, и Россия готова содействовать этому процессу.

    Лавров также сообщил о военной помощи России сирийской армии в борьбе с террористическими атаками. Он подчеркнул, что российские ВКС, базирующиеся в Хмеймиме, поддерживают сирийские войска в отражении нападений террористов. Министр отметил, что такое сотрудничество продолжится, однако воздержался от прогнозов относительно развития ситуации в Сирии.

    Комментируя сообщения СМИ о выводе российских кораблей из Тартуса, Лавров заявил, что в Средиземноморье проходят военные учения, которые могли быть ошибочно восприняты как что-то иное.

    «Недопустимо использовать террористов запрещенной «Хайят Тахрир аш-Шам» в геополитических целях, как это происходит сейчас в Сирии», – заявил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, в Дохе начались переговоры  между главой МИД России Сергеем Лавровым, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и руководителем МИД Ирана Аббасом Аракчи.

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    7 декабря 2024, 20:00 • Новости дня
    Ирак принял более тысячи сирийских солдат

    INA: Более тысячи сирийских солдат получили убежище в Ираке

    Tекст: Вера Басилая

    Ирак принял более тысячи солдат из Сирии через пограничный переход «Аль-Каим», предоставил им необходимую помощь, сообщило иракское агентство INA.

    Иракское агентство INA сообщило, что в субботу более одной тысячи солдат сирийской армии были приняты в Ираке после пересечения границы по их просьбе. Согласно источнику в органах безопасности, эти солдаты пересекли границу через переход «Аль-Каим», передает ТАСС.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что боевики готовятся взять столицу Сирии Дамаск.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о шансах Башара Асада удержать власть.


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    7 декабря 2024, 19:14 • Новости дня
    Эрдоган заявил, что желает мира Сирии

    Эрдоган: Турция не претендует на земли Сирии и желает ей мира

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара не покушается на сирийские территории и надеется на скорое возвращение Сирии к мирной жизни, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Эрдоган заявил, что Турция не имеет планов по захвату сирийских земель и желает Сирии только мира. По его словам, Турция не претендует на территориальные изменения даже в минимальном масштабе, передает РИА «Новости».

    Эрдоган выразил надежду, что вскоре Сирия сможет обрести мир, стабильность и спокойствие, подчеркнув, что это возможно после тринадцати лет страданий. Также турецкий лидер отметил, что сирийские власти не ответили положительно на жест доброй воли со стороны Турции.

    Эрдоган заявил, что обращался к президенту Башару Асаду с призывом встретиться и вместе определить будущее Сирии, однако положительного ответа так и не было получено.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул важность территориальной целостности Сирии и нормализации отношений с Турцией.

    Напомним, в субботу, в Дохе прошли переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и руководителем МИД Ирана Аббасом Аракчи.

    Коментарии (8)
    7 декабря 2024, 22:47 • Новости дня
    Al Jazeera сообщила, что боевики подошли к окраинам Дамаска

    Al Jazeera заявила об отступлении сирийской армии из некоторых пригородов Дамаска

    Tекст: Антон Антонов

    Сирийская армия отступила из некоторых пригородов Дамаска, боевики подошли к окраинам столицы Сирии, сообщает Al Jazeera.

    В частности, как заявляет Al Jazeera, сирийские войска оставили Восточную Гуту, контроль над которой был установлен в 2018 году, передает ТАСС.

    Замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что ВКС России и ВВС Сирии нанесли удары по местам скопления боевиков, колоннам техники, командным пунктам в провинциях Идлиб, Хама, Алеппо, передает РИА «Новости».

    Уничтожены свыше 300 террористов, 55 единиц автомобильной техники и один склад материальных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минобороны Сирии опровергло сообщения о выводе войск из пригорода Дамаска. Востоковед Кирилл Семенов указывал, что «террористы дошли до Хомса без боя», «то же самое было в Хаме, куда подходили подкрепления, а потом ее сдали»; также «колонна правительственных войск двинулась освобождать Алеппо, а потом танки и артиллерия оказались брошены, а войска куда-то ушли».

    Кроме того, правительственные силы Сирии покинули Пальмиру, и в город вошли боевики Сирийской свободной армии. Сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор, уступив контроль курдским силам.

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    7 декабря 2024, 21:35 • Новости дня
    Сирийская армия нанесла удары по позициям боевиков в Хомсе и Алеппо

    Сирийская армия нанесла удар по позициям боевиков в Хомсе и Алеппо

    Tекст: Вера Басилая

    Сирийская армия продолжает активные операции против террористов в Хомсе, Алеппо, и Хама уничтожая сотни боевиков, транспортные средства и склады оружия, укрепляя свои позиции в пригородах Дамаска, сообщило главное командование ВС Сирии.

    Командование сирийской армии заявило, что Вооруженные силы Сирии продолжают проводить операции против террористов в провинциях Хомс, Алеппо и Хама. В результате этих операций были уничтожены сотни террористов, десятки транспортных средств, а также склады оружия и боеприпасов.

    Командование вооруженных сил заявило, что их подразделения укрепили позиции в пригородах Дамаска и южных районах, чтобы предотвратить возможные инциденты, спровоцированные террористами, передает ТАСС.

    Ранее Al Jazeera сообщила о захвате Пальмиры отрядами сирийских оппозиционных боевиков.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что боевики готовятся взять столицу Сирии Дамаск.

    Эксперт рассказал о шансах Башара Асада удержать власть.

    Коментарии (0)
    7 декабря 2024, 16:08 • Новости дня
    Минобороны Сирии опровергло сообщения о выводе войск из пригорода Дамаска
    Минобороны Сирии опровергло сообщения о выводе войск из пригорода Дамаска
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Сирийская армия продолжает удерживать свои позиции в пригороде Дамаска,сообщения о выводе войск из пригорода Дамаска не соответствуют действительности, сообщило Министерство обороны Сирии.

    Минобороны Сирии прокомментировало ситуацию вокруг слухов о выводе сирийских войск из пригорода Дамаска. В заявлении министерства говорится, что подразделения сирийской армии сохранили все свои позиции в регионе, передает РИА «Новости».

    В Минобороны Сирии заявили, что сообшения о якобы отводе войск  являются частью информационной атаки, направленной на создание панических настроений среди населения, и  указали на то, что источником этих слухов выступают террористические группы, использующие социальные сети и определенные СМИ для распространения недостоверной информации. Такие действия, по мнению министерства, направлены на дестабилизацию ситуации в регионе.

    Ранее в субботу, сирийские и российские военные самолеты нанесли удары по скоплениям боевиков на северо-востоке провинции Хомс, ликвидировав десятки террористов и их технику.

    Сирийская армия, поддерживаемая авиацией России, продолжила наступление на террористов в провинциях Хама и Хомс, нанося артиллерийские и ракетные удары.

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    7 декабря 2024, 10:42 • Новости дня
    Сирийская армия укрепила оборону в провинциях Дераа и Эс-Сувейде

    Tекст: Александра Юдина

    Армия Сирии передислоцировалась, создав кордон обороны в Дераа и Эс-Сувейде на фоне усиления действий боевиков, противодействующих президенту Башару Асаду, следует из заявления высшего командования Вооруженных сил Сирии.

    Сирийская армия провела передислокацию сил в провинциях Дераа и Эс-Сувейда, чтобы создать прочный кордон обороны, передает РИА «Новости».

    В заявлении высшего командования Вооруженных сил Сирии подчеркивается, что «силы, действующие в Дераа и Эс-Сувейде, провели передислокацию и создали прочный кордон обороны и безопасности на этом направлении после атак террористических элементов на армейские контрольно-пропускные пункты и блокпосты».

    Целью атак боевиков было отвлечение подразделений, которые начали восстанавливать контроль над провинциями Хомс и Хама.

    Провинции Дераа и Эс-Сувейда стали стратегически важными в последние месяцы, так как террористические группы активизировались в этих регионах, пытаясь дестабилизировать обстановку и ослабить правительственные силы.

    Ранее Иран начал экстренную эвакуацию военных и гражданских из Сирии после захвата Алеппо террористами. Представители Египта и Иордании обратились к президенту Сирии Башару Асаду с просьбой покинуть страну и создать правительство в изгнании.

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    7 декабря 2024, 15:43 • Новости дня
    Реставрация Триумфальной арки Пальмиры приостановлена из- за обстрелов

    Реставрация арки Пальмиры остановлена из-за обстрелов в районе исторического объекта

    Реставрация Триумфальной арки Пальмиры приостановлена из- за обстрелов
    @ Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Работы по восстановлению Триумфальной арки в древней Пальмире временно остановлены из-за обострения конфликта в Сирии и недавних бомбардировок близ археологического участка, заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

    По словам Пиотровского, работа над проектом, осуществляемая в рамках российско-сирийского сотрудничества, была остановлена из-за неблагоприятной ситуации в Сирии, передает ТАСС.

    «Проект был одобрен ЮНЕСКО, хотя это был проект, где Россия и Сирия – два государства, не очень любимых ЮНЕСКО. Началась работа, есть компьютерные модели, начались работы по подготовке площадки для реставрации Триумфальной арки, был определен карьер. Недавно обсуждали очередные вещи, связанные с финансированием», – заявил Пиотровский, добавив, что из-за боевых действий все поставлено на паузу.

    Триумфальная арка Пальмиры, взорванная в 2015 году боевиками, пострадала значительным образом. Центральный пролет был полностью разрушен, а боковые пролетов сохранились лишь частично. Специалисты из России и Сирии занимаются тщательной реконструкцией, включая археологические исследования и цифровое моделирование.

    Эксперты собрали и отсканировали исторические блоки арки, создав виртуальную модель, отражающую ее первоначальный вид. Около 40% старинных камней сохранены, обнаружены дополнительные древние блоки, которые можно использовать в реставрации. Необходимые элементы арки будут дополнены аналогичным известняком.

    Ранее эксперты оценили нанесенный памятникам Пальмиры ущерб.

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