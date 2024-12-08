  • Новость часаЭксперт указал главных победителей и проигравших от свержения Асада в Сирии
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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Новое лицо сирийских повстанцев

    В Идлибе Абу-Мухаммаду аль-Джулани удалось создать фасад той самой «Новой Сирии», которую обещала оппозиция уже 10 лет. Сейчас дает интервью CNN и рассуждает, как ему удалось добиться успеха и что будет делать дальше.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Мы не можем быть большими патриотами Сирии, чем товарищ Асад

    О том, что руководители страны ведут Сирию к катастрофе, российские ТГ-каналы и независимые аналитики писали примерно с 2021 года. И о производстве каптагона в промышленных масштабах, и о жутком состоянии армии, об отстранении самых толковых генералов, и о том, что экономика страны уничтожена.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский холод – русская радость

    Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.

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    8 декабря 2024, 15:56 • Фоторепортаж

    Вооруженная оппозиция захватила столицу Сирии Дамаск

    В ночь на 8 декабря вооруженная сирийская оппозиция захватила столицу страны Дамаск. Отряды практически беспрепятственно вошли в город и заняли президентский дворец (фото: AP/TASS)

    По сообщениям целого ряда СМИ, президент Сирии Башар Асад покинул территорию республики. По неподтвержденным данным, он мог погибнуть в результате авиакатастрофы. При этом часть правительства остается в стране (фото: AP/TASS)

    По словам премьера государства Мухаммада Гази аль-Джаляли, оставшиеся министры продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Оппозиция гарантировала неприкосновенность чиновников (фото: AP/TASS)

    В ходе взятия Дамаска сторонники оппозиции сносили статуи бывшего президента страны Хафеза Асада. События сопровождались попытками населения покинуть город. На трассе, по которой можно уехать из столицы, образовалась пробка. Аэропорты также были закрыты (фото: AP/TASS)

    В настоящий момент в городе введен комендантский час. Он продлится до 5:00 мск. Сообщается, что по всей стране отмечаются случаи мародерства (фото: AP/TASS)

    Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада (фото: AP/TASS)

    На Западе события в Сирии оценивают позитивно. Так, МИД Франции выразил поддержку оппозиции в деле свержения правительства Башара Асада. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал произошедшее хорошей новостью (фото: AP/TASS)

    В то же время Россия привела военные базы, расположенные на территории Сирии, в состояние повышенной боевой готовности. Как сообщили в МИД, большой опасности для инфраструктуры Москвы на данный момент нет (фото: AP/TASS)

    Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда вооруженная оппозиция атаковала второй по величине город в стране – Алеппо (фото: AP/TASS)

    Сообщается, что деятельность формирований оппозиции поддерживалась Турцией, США и Украиной. Позже им удалось занять крупный населенный пункт Хомс, в результате чего открылась дорога к захвату Дамаска (фото: AP/TASS)

    В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война (фото: AP/TASS)

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