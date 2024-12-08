В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война (фото: AP/TASS)

Сообщается, что деятельность формирований оппозиции поддерживалась Турцией, США и Украиной. Позже им удалось занять крупный населенный пункт Хомс, в результате чего открылась дорога к захвату Дамаска (фото: AP/TASS)

Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда вооруженная оппозиция атаковала второй по величине город в стране – Алеппо (фото: AP/TASS)

В то же время Россия привела военные базы, расположенные на территории Сирии, в состояние повышенной боевой готовности. Как сообщили в МИД, большой опасности для инфраструктуры Москвы на данный момент нет (фото: AP/TASS)

Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада (фото: AP/TASS)

В настоящий момент в городе введен комендантский час. Он продлится до 5:00 мск. Сообщается, что по всей стране отмечаются случаи мародерства (фото: AP/TASS)

В ходе взятия Дамаска сторонники оппозиции сносили статуи бывшего президента страны Хафеза Асада. События сопровождались попытками населения покинуть город. На трассе, по которой можно уехать из столицы, образовалась пробка. Аэропорты также были закрыты (фото: AP/TASS)

По сообщениям целого ряда СМИ, президент Сирии Башар Асад покинул территорию республики. По неподтвержденным данным, он мог погибнуть в результате авиакатастрофы. При этом часть правительства остается в стране (фото: AP/TASS)

Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.

О том, что руководители страны ведут Сирию к катастрофе, российские ТГ-каналы и независимые аналитики писали примерно с 2021 года. И о производстве каптагона в промышленных масштабах, и о жутком состоянии армии, об отстранении самых толковых генералов, и о том, что экономика страны уничтожена.

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