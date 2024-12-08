О том, что руководители страны ведут Сирию к катастрофе, российские ТГ-каналы и независимые аналитики писали примерно с 2021 года. И о производстве каптагона в промышленных масштабах, и о жутком состоянии армии, об отстранении самых толковых генералов, и о том, что экономика страны уничтожена.3 комментария
Эксперт указал главных победителей и проигравших от свержения Асада в Сирии
Востоковед Сажин: Цепь влияния Ирана на Ближнем Востоке рушится на глазах
Турция выглядит главным победителем в сложившейся ситуации. Страна нарастила влияние в регионе и утвердила свою роль как важного международного игрока. Иран же постепенно теряет свою роль главного помощника шиитов на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин. Ранее вооруженная сирийская оппозиция захватила столицу страны Дамаск.
«Главным проигравшим от падения правительства Башара Асада выглядит Иран. Для него Сирия являлась «золотым камнем» в шиитской цепи влияния. Нельзя забывать и о том, что коллапс правительства также произошел на фоне значительного ухудшения позиций «Хезболлы», которая также входила в ось влияния Тегерана», – отмечает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.
«Фактически, под вопрос поставлена самая главная концепция Ирана – экспорт исламской революции. Как-либо изменить ситуацию страна не может. Им придется согласиться с качественно иной реальностью и пойти на переговоры с новым правительством Сирии в надежде установить хотя бы какие-то дипломатические отношения», – акцентирует собеседник.
«Получится ли это у Тегерана – большой вопрос. «Хайят Тахрир аш-Шам*» (ХТШ, прежнее название «Джебхат ан-Нусра*», запрещена в России) называли Иран вторым по значимости противником после режима Башара Асада. Надеяться на стабильный диалог в такой ситуации – достаточно сложно», – считает эксепрт.
«Основным выгодополучателем от произошедшего смотрится Турция. Для Анкары – это еще один шаг к признанию ее растущего международного влияния и укрепление позиций на региональном уровне. Вполне возможно, что падение сирийского правительства осложнит отношения страны с Ираном, но силового столкновения между ними не случится», – акцентирует он.
«Что касается Израиля, то для Тель-Авива коллапс Асада выглядит спорным событием. С одной стороны, еврейское государство избавилось от достаточно сильного игрока, который открыто постулировал свою плотную связь с Тегераном. Теоретически, это должно благоприятно сказаться на безопасности страны», – указывает собеседник.
«Однако облик будущего правительства Сирии до конца непонятен. Вполне возможно, что к власти придут радикальные исламисты, для которых Тель-Авив окажется новым основным противником. Тем не менее, уже сейчас понятно, что ситуация на Ближнем Востоке значительно осложнилась. Хрупкий баланс сил в регионе безнадежно пошатнулся», – заключил Сажин.
Ранее вооруженная сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики ХТШ окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.
На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джаляли, передает Al Arabia.
По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джаляли уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.
Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Лидер оппозиции еврейского государства Яир Лапид уже призвал к созданию коалиции с Саудовской Аравией, Бахрейном и Марокко для стабилизации ситуации в регионе.
Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.
В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.
Ранее газета ВЗГЛЯД перечислила основные ошибки сирийского правительства, которые привели к падению правящего режима.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ