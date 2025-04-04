Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3301 человека

Землетрясение в Мьянме унесло 3301 жизнь, 4792 человека получили травмы

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ТАСС, число погибших в Мьянме в результате землетрясения увеличилось до 3301, о чем сообщает агентство Синьхуа. В результате катастрофы 4792 человека получили травмы, а 221 человек числится пропавшим без вести.

Землетрясение произошло 28 марта на территории Мьянмы. Метеорологический департамент Таиланда оценил его магнитуду в 8,2. Это землетрясение стало одним из самых разрушительных в регионе за последние годы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, медики МЧС оказали помощь более 20 пострадавшим в результате землетрясения в Мьянме, а спасатели планируют расширить зону спасательных работ за пределы города Мандалая.

Шансы на спасение людей после землетрясения в Мандалае с каждым днем уменьшаются, так как «золотой час» уже практически истек, однако спасательные работы продолжаются.