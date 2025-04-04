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Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3301 человека
Землетрясение в Мьянме унесло 3301 жизнь, 4792 человека получили травмы
В результате землетрясения в Мьянме, магнитуда которого составила 8,2, погиб 3301 человек, более 4,7 тыс. получили травмы, а 221 человек числится пропавшим без вести.
Как передает ТАСС, число погибших в Мьянме в результате землетрясения увеличилось до 3301, о чем сообщает агентство Синьхуа. В результате катастрофы 4792 человека получили травмы, а 221 человек числится пропавшим без вести.
Землетрясение произошло 28 марта на территории Мьянмы. Метеорологический департамент Таиланда оценил его магнитуду в 8,2. Это землетрясение стало одним из самых разрушительных в регионе за последние годы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, медики МЧС оказали помощь более 20 пострадавшим в результате землетрясения в Мьянме, а спасатели планируют расширить зону спасательных работ за пределы города Мандалая.
Шансы на спасение людей после землетрясения в Мандалае с каждым днем уменьшаются, так как «золотой час» уже практически истек, однако спасательные работы продолжаются.