Число пропавших без вести военных ВСУ в Курской области превысило семь тысяч

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал источник, по предварительным оценкам, в Курской области численность пропавших без вести среди Вооруженных сил Украины превышает семь тысяч человек. Некоторые из них могли погибнуть в технике, а других нашли только в виде остатков и фрагментов тел, передает РИА «Новости».

Источник уточнил, что в списках потерь 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ числятся 600 пропавших без вести военнослужащих. Бригада за время участия в боевых действиях в Курской области дважды пополняла личный состав, что указывает на значительные потери.

По данным источника, при штатной численности бригады примерно в четыре тысячи человек, боевой состав, включающий три батальона и разведывательную роту, насчитывает около 1100 военных. Это означает, что по документам каждый второй штурмовик бригады числится пропавшим без вести.

Он также подчеркнул, что реальные потери украинской армии могут быть значительно выше, чем указано в официальных документах.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни. В среду сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли более 1,2 тыс. военнослужащих и десятки единиц техники.