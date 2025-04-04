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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германию охватил легкомысленный милитаризм

    Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.

    2 комментария
    4 апреля 2025, 15:48 • Новости дня

    Названо число пропавших без вести в Курской области солдат ВСУ

    Число пропавших без вести военных ВСУ в Курской области превысило семь тысяч

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Курской области общее число пропавших без вести солдат ВСУ превышает семь тысяч человек, часть из которых возможно сгорели в технике, сообщил источник в группировке войск «Север».

    Как указал источник, по предварительным оценкам, в Курской области численность пропавших без вести среди Вооруженных сил Украины превышает семь тысяч человек. Некоторые из них могли погибнуть в технике, а других нашли только в виде остатков и фрагментов тел, передает РИА «Новости».

    Источник уточнил, что в списках потерь 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ числятся 600 пропавших без вести военнослужащих. Бригада за время участия в боевых действиях в Курской области дважды пополняла личный состав, что указывает на значительные потери.

    По данным источника, при штатной численности бригады примерно в четыре тысячи человек, боевой состав, включающий три батальона и разведывательную роту, насчитывает около 1100 военных. Это означает, что по документам каждый второй штурмовик бригады числится пропавшим без вести.

    Он также подчеркнул, что реальные потери украинской армии могут быть значительно выше, чем указано в официальных документах.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни. В среду сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли более 1,2 тыс. военнослужащих и десятки единиц техники.

    2 апреля 2025, 21:42 • Новости дня
    Волонтер сообщил о находке тел детей под Суджей

    В Судже волонтеры нашли останки детей после освобождения от ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Волонтер Алексей Живов сообщил об обнаружении останков детей в районе Суджи в Курской области, погибшие были в возрасте от шести до десяти лет.

    Живов в своем Telegram-канале сообщил о находке останков детей под Суджей в Курской области. Останки были обнаружены после освобождения территории от ВСУ. Живов уточнил, что погибшие дети были в возрасте от шести до десяти лет.

    В своем сообщении Живов отметил, что не будет публиковать видео «растерзанных тел» по моральным причинам. Он подчеркнул, что подобные страшные находки становятся все более частыми, однако точное место обнаружения останков он не назвал.

    На данный момент официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов не поступало.

    Ранее жительница слободы Гончаровка Суджанского района Курской области Евгения Марченко рассказала о том, как ей пришлось хоронить обгоревшие останки соседей, погибших в результате попадания снаряда ВСУ, в коробках из-под детских игрушек прямо в огороде.

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    3 апреля 2025, 16:40 • Новости дня
    Командование ВСУ запретило сдаваться блокированным в Курской области военным
    Командование ВСУ запретило сдаваться блокированным в Курской области военным
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинским военным, блокированным в районе Гуево в Курской области, запрещено сдаваться в плен, несмотря на тяжелые условия и нехватку медикаментов, связи и провианта, сообщили в антифашистском подполье.

    Представитель подполья сообщил, что командование ВСУ требует от солдат продолжать сопротивление, даже если они тяжело ранены, передает РИА «Новости». По его словам, такие условия вынуждают военных буквально умирать в подвалах.

    Кроме того, большинство украинских военнослужащих, окруженных в этом районе, не имеют доступа к связи, медикаментам и необходимым запасам продовольствия, добавил собеседник агентства.

    Ранее стало известно, что в районе села Гуево в Курской области обнаружены группы украинских военнослужащих, состоящие из бывших заключенных, которые действуют в окрестных лесных массивах.

    Также сообщалось, что украинские военные не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за собственных мин, установленных для защиты позиций от российских сил.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    4 апреля 2025, 03:12 • Новости дня
    Доброволец: ВСУ давили броневиками тела мирных жителей в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики в одном из поселков приграничной зоны Курской области давили тела погибших мирных жителей бронемашинами, заявил доброволец батальона «Курчатов».

    «ВСУ по трупам погибших мирных и военных ездили на броневиках. Специально давили их и говорили местным, чтобы они знали, что так будет со всеми. Это женщина рассказала, она была очевидцем», – сказал собеседник ТАСС.

    По его словам, боевики так пытались запугать местных жителей.

    В Казачьей Локне украинские солдаты расстреляли автомобиль мужчины, собиравшегося вывезти пенсионерку из опасной зоны, это произошло в первые дни вторжения в регион, 7 или 8 августа.

    «Они [ВСУ] действительно животные», – отметил источник.

    Ранее в Купянском районе Харьковской области нашли три захоронения с телами 17 мирных жителей, среди них нашли тело ребенка, преступления совершили отступающие украинские боевики.

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    3 апреля 2025, 18:15 • Новости дня
    Названо жалование напавших на Курскую область наемников ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иностранные наемники из ВСУ, участвовавшие в атаках на Курскую область, получали минимум 30 тыс. долларов, пишут СМИ.

    Расследование уголовного дела против грузинского боевика Ратти Бурдули обнародовало данные о выплатах иностранным наемникам Вооруженных сил Украины, передает Ura.Ru со ссылкой на Mash. Согласно материалам дела, Бурдули получал минимум 30 тыс. долларов за участие в нападениях на Курскую область.

    Бурдули, известный под позывными Викинг, Один и Одиныч, до прихода в ВСУ работал охранником в Афганистане. После переезда на Украину он присоединился к украинским вооруженным силам и участвовал в боевых действиях под Лисичанском. Там он получил многочисленные ранения, но после восстановления продолжил служить.

    В материалах дела также указано, что французские легионеры, также участвовавшие в подобных атаках, получали значительно большие суммы.

    Ранее 2-й Западный окружной военный суд заочно признал Бурдули виновным в нападении на российских военных и обстреле жилых домов в Курской области.

    В январе Верховный суд ДНР осудил гражданина Грузии Автандила Каджая по делу об участии в боевых действиях на стороне украинской армии с марта по июль 2022 года.

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    2 апреля 2025, 01:36 • Новости дня
    Атака БПЛА на Таганрог повредила два дома

    Атака БПЛА на Таганрог повредила два дома, эвакуированы 85 жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Из многоэтажного дома в Таганроге на улице Лизы Чайкиной эвакуировали 85 человек после атаки БПЛА, которая привела к повреждению здания.

    В результате атаки БПЛА на Таганрог в Ростовской области были повреждены два многоквартирных дома. Повреждения получил дом на улице Лизы Чайкиной, где произошло возгорание, которое удалось быстро потушить. 

    Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из дома эвакуированы 85 жителей. Дом остался подключенным к коммуникациям, и несущие конструкции, по оценке специалистов, не пострадали. После завершения работы саперов жильцам разрешат вернуться в свои квартиры.

    Городская комиссия утром начнет обследование зданий и оценку нанесенного ущерба. Светлана Камбулова, глава Таганрога, отметила, что введен режим чрезвычайной ситуации, и пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь.

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    2 апреля 2025, 05:05 • Новости дня
    ПВО Западной группировки сбили восемь дронов ВСУ за сутки

    Западная группировка сбила восемь беспилотников и уничтожила технику ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО Западной группировки войск ВС РФ за последние сутки уничтожили восемь беспилотников ВСУ, а также значительное количество военной техники и живой силы противника.

    Как передает ТАСС, расчеты противовоздушной обороны Западной группировки войск ВС РФ за прошедшие сутки сбили восемь дронов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    Бигма отметил, что за сутки ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, два бронетранспортера М113 американского производства, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, включая два иностранного производства, а также восемь минометных расчетов.

    Кроме того, были уничтожены семнадцать пунктов управления БПЛА, две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и четыре станции спутниковой связи Starlink. Это позволяет оценить, что Западная группировка продолжает наносить значительный ущерб военной инфраструктуре противника на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курске упали обломки сбитого беспилотника на многоквартирный дом, но никто не пострадал.

    Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Угроедов, Турьи и Мирополья Сумской области.

    Следственный комитет начал расследование удара украинского беспилотника по автобусу с мирными жителями в Горловке.

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    3 апреля 2025, 07:31 • Новости дня
    Полянский: Киев не успел скрыть преступления в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Украинским войскам не удалось замести следы своих преступлений в Курской области, поскольку они покинули регион в спешке, оставив западное оборудование, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    По его словам, внезапные маневры российской армии вынудили украинские силы бежать из Курской области. Это бегство не оставило времени для скрытия преступлений, совершенных на этой территории, передает ТАСС.

    По словам Полянского, операция российских сил началась 8 марта и была направлена на вытеснение вражеских сил. Маневры российской армии были настолько неожиданны и скрыты, что позволили глубоко проникнуть в тыл украинских войск, что привело к их поспешному отступлению. В результате практически вся территория Курской области вернулась под контроль российских сил.

    Полянский подчеркнул, что в ходе отступления украинские войска бросали дорогое западное оборудование, а также минировали местность.

    Особое внимание он обратил на использование взрывных устройств, прикрепленных к детским игрушкам, что подчеркивает серьезность совершенных преступлений.

    Ранее Полянский сообщал, что Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии.

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    3 апреля 2025, 03:33 • Новости дня
    Курская область почти полностью освобождена от украинских боевиков

    Курская область освобождена от украинских боевиков, заявили в миссии РФ при ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    По информации, переданной РИА «Новости», первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что почти вся территория Курской области вновь находится под контролем России. Это произошло после попытки террористического вторжения украинских боевиков в этот регион. Полянский уточнил, что российская армия начала масштабную операцию восьмого марта, что позволило проникнуть глубоко в тыл украинских войск и заставить противника к поспешному отступлению.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявлял, что операция в Курской области будет завершена полным разгромом противника. Согласно его словам, более 86% площади, ранее занятой ВСУ, было освобождено. Президент России Владимир Путин отметил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу России и вышли на территорию противника.

    В Курской области, как и в Белгородской и Брянской, действует режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности. Это произошло после того, как подразделения украинской армии попытались захватить территорию Курской области 6 августа 2024 года. Однако их продвижение было остановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, а также отразили две контратаки противника.

    Также сообщалось, что в результате боевых действий у Горналя, Гуево и Олешни формирования ВСУ понесли значительные потери.

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал неформальное заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» для обсуждения провокаций в Буче и преступлений киевских властей в Курской области.

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    4 апреля 2025, 14:25 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курской области
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Басовки, Беловод, Владимировки, Водолаг, Журавки, Кондратовки, Локни, Мирополья, Новониколаевки, Приволья, Садков и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, три бронемашины, три артиллерийских орудия, миномет и восемь пунктов управления БПЛА.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 940 военнослужащих, 404 танка, 330 боевых машин пехоты, 294 бронетранспортера, 2247 бронемашин, 2609 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в пятницу сообщалось. что ВСУ безуспешно атаковали на Сумском направлении. Российские войска отразили атаку ВСУ в Курской области.

    Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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    2 апреля 2025, 06:14 • Новости дня
    ВСУ с начала года потеряли 2,5 тыс. бронемашин и 10 тыс. беспилотников

    ВСУ потеряли 2,5 тыс танков и 10 тыс. беспилотников за три месяца 2025 года

    Tекст: Денис Тельманов

    ВСУ за первые три месяца 2025 года потеряли почти 2,5 тыс. танков и свыше 10 тыс. беспилотников в ходе российской СВО, что следует из данных Минобороны.

    ВСУ в ходе российской специальной военной операции в 2025 году понесли значительные потери в технике, передает РИА «Новости».

    За первые три месяца с начала года, с 1 января по 1 апреля, украинские вооруженные силы лишились 2 495 танков и других боевых бронированных машин, более 10 200 беспилотников, а также 3 032 орудий полевой артиллерии и минометов.

    По данным Министерства обороны РФ, за аналогичный период ВСУ также потеряли 10 самолетов и 11 зенитных ракетных комплексов. Сообщается о 29 уничтоженных боевых машинах реактивных систем залпового огня и 3 887 единицах специальной военной автомобильной техники.

    Всего с начала проведения СВО, согласно информации МО РФ на 1 апреля, было уничтожено 660 украинских военных самолетов, 283 вертолета, 49 247 беспилотников, а также 601 зенитный ракетный комплекс. Уничтожено 22 622 танка и других боевых бронированных машин, 1 533 боевые машины реактивных систем залпового огня и 23 152 орудия полевой артиллерии и минометов. Кроме того, разрушены 33 572 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Западной группировки войск ВС РФ уничтожили восемь беспилотников ВСУ, а также значительное количество военной техники и живой силы противника сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома и цехам производства беспилотников.

    В Киевской области удары пришлись по военной базе в Василькове, складам с беспилотниками в Глевахе и, предположительно, по штабу ВСУ в Вышгородском районе.

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    2 апреля 2025, 09:18 • Новости дня
    Украинские боевики убили четырех мирных жителей в Рубанщине в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    В результате обстрела украинскими боевиками деревни Рубанщина в Курской области погибли четыре мирных жителя, тела которых обнаружены следователями с признаками насильственной смерти, сообщил представитель СК России Светлана Петренко.

    В деревне Рубанщина Курской области были найдены тела четырех мирных жителей с признаками насильственной смерти, на одном из тел есть огнестрельные ранения, передает ТАСС.

    Следователи зафиксировали разрушения в жилых домах, которые указывают на применение украинскими военными артиллерийского вооружения. Обстрел был целенаправленно направлен на гражданские объекты.

    В данный момент проводятся следственные действия по опознанию потерпевших, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

    Следствие намерено установить и привлечь к ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению, подчеркнула Петренко.

    Дело возбуждено по статье о террористическом акте, расследование продолжается, и все виновные будут найдены и наказаны.

    Ранее следственный комитет РФ представил новые доказательства преступлений вооруженных сил Украины в Суджанском районе Курской области, где свидетели сообщили о гибели четырех человек от действий украинских боевиков.

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    3 апреля 2025, 08:30 • Новости дня
    Украинский беспилотник пробил стену завода в Железногорске

    Хинштейн: Украинский беспилотник пробил стену завода в Железногорске

    Tекст: Александра Юдина

    В Железногорске Курской области сбитый украинский беспилотник пробил стену завода, обошлось без жертв, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале он указал, что сбитый беспилотник ВСУ упал в городе Железногорск в Курской области.

    Удар пришелся на завод, занимающийся производством резинотехнических изделий. В результате инцидента была пробита часть стены предприятия.

    По словам Хинштейна, на территории завода отсутствовали люди в момент падения, и поэтому жертв удалось избежать. Он также подчеркнул, что аналогичные случаи фиксируются в регионе не впервые.

    Российские силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника в шести областях, включая Брянскую и Курскую.

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    2 апреля 2025, 15:28 • Новости дня
    Возбуждено дело о теракте после атаки дронов ВСУ на дома в Курске

    СК возбудил дело о теракте после атаки украинских дронов на жилые дома Курска

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки украинских беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры Курска.

    В заявлении пресс-службы ведомства в Telegram-канале указано, что дело возбуждено по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса России, касающейся террористических актов против мирного населения.

    Инцидент произошел 2 апреля, когда военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВФУ) атаковали город с помощью беспилотного летательного аппарата, уточнили в СК. В результате были повреждены жилые дома и гражданские автомобили.

    Ранее сбитый дрон повредил дом в центре Курска. Также сообщалось, что система ПВО за ночь уничтожила 93 беспилотника над российскими регионами.

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    2 апреля 2025, 13:00 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Курском приграничье

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Басовки, Беловод, Варачино, Владимировки, Водолаг, Журавки, Запселья, Локни, Мирополья, Могрицы, Садков, Шалыгино, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены два пункта управления БПЛА.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 570 военнослужащих, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера, 2242 бронемашины, 2591 автомобиль, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что ВСУ предприняли две неудачные контратаки в Курском приграничье.

    В среду российские войска взяли в плен двух украинских военных в Белгородской области.

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    3 апреля 2025, 14:36 • Новости дня
    Российские войска отразили атаку ВСУ в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналь, Гуево, Олешня. Отражена контратака противника, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Басовки, Беловод, Варачино, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Мирополья, Новониколаевки, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены машина пехоты, две бронемашины и два миномета, а также пять пунктов управления БПЛА и склад с боеприпасами.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 750 военнослужащих, 403 танка, 330 машин пехоты, 293 бронетранспортера, 2244 бронемашины, 2602 автомобиля, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.

    Ранее в четверг «северяне» рассказали о зачистке двух сел Белгородской области от ВСУ.

    Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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    США начали обещанную самую масштабную в современной истории тарифную войну. Пошлины от 10% до 50% вводятся против целых 180 стран. Не у дел остались совсем немногие, в том числе Россия. В Белом доме оправдываются, почему это не безумие. Президента США не испугали ни рост цен, ни падение всей торговли, ни другие шоковые последствия. В чем логика Дональда Трампа и какие скрытые мотивы он преследует? Подробности

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    Многополярный мир спас Европу от новой войны

    Интерпол уничтожил план главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и других лоббистов отстранения от власти лидера боснийских сербов Милорада Додика. После тяжелых раздумий, международная полиция не утвердила ордер на розыск и арест президента Республики Сербской, который обратился за поддержкой к России – и получил ее. Подробности

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    «Если жив, то там классно». Как СВО превращается в семейное дело

    Что заставило 60-летнего слесаря добиваться третьего по счету контракта? Для чего на передовую добровольно ушел отец четырех дочерей? Почему мама, некогда не отпустившая сына в Сирию, одобрила его участие в СВО? Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД побывал на одной из крупнейших электростанций Сибири под Нижневартовском, где встретил работников – ветеранов СВО. Подробности

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    Зеленский сделал кладбища украинской национальной идеей

    Самым наглядным свидетельством огромных потерь ВСУ в ходе спецоперации стали украинские кладбища. Они постоянно расширяются, в чем наглядно может убедиться любой желающий. И на данный момент кладбища стали для киевского режима едва ли не единственным оправданием того, зачем вообще украинцев каждый день отправляют на фронт. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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