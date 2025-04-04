Tекст: Мария Иванова

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Басовки, Беловод, Владимировки, Водолаг, Журавки, Кондратовки, Локни, Мирополья, Новониколаевки, Приволья, Садков и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За минувшие сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, три бронемашины, три артиллерийских орудия, миномет и восемь пунктов управления БПЛА.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 940 военнослужащих, 404 танка, 330 боевых машин пехоты, 294 бронетранспортера, 2247 бронемашин, 2609 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее в пятницу сообщалось. что ВСУ безуспешно атаковали на Сумском направлении. Российские войска отразили атаку ВСУ в Курской области.

Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.