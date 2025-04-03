Tекст: Мария Иванова

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Басовки, Беловод, Варачино, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Мирополья, Новониколаевки, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

За минувшие сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены машина пехоты, две бронемашины и два миномета, а также пять пунктов управления БПЛА и склад с боеприпасами.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 750 военнослужащих, 403 танка, 330 машин пехоты, 293 бронетранспортера, 2244 бронемашины, 2602 автомобиля, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.

Ранее в четверг «северяне» рассказали о зачистке двух сел Белгородской области от ВСУ.

Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.