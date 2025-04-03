Tекст: Мария Иванова

Штурмовики «Северян» продолжают зачистку белгородской Поповки и окрестностей населенного пункта, перемалывая личный состав украинских оккупантов, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Попыток переброски новых отрядов противника в село не было.

По данным российских военных, в белгородской Демидовке противник находится исключительно на юго-западной окраине села. По украинским военным постоянно ведется огонь, противник несет потери. В окрестностях Демидовки несколько штурмовых групп ВСУ самовольно оставили позиции и попытались сбежать в Сумскую область, по ним нанесено огневое поражение. Оставшиеся в живых оккупанты были добиты украинскими заградительными отрядами.

В Сумской области противник пытался рассредоточить свои силы в приграничных лесополосах и вывести личный состав из села Угроеды на бронетранспортерах и мобильном транспорте. Однако «северяне» нанесли комплексный удар, уничтожив живую силу и технику ВСУ.

В Курском приграничье «северяне» продолжают бои за Гуево и окрестности, а также на подходах к хутору Олешня. В районе Веселовки противник предпринял безуспешную контратаку, следствием которой стали большие потери для ВСУ.

За прошедшие сутки потери противника составили более 270 человек, из них более 150 на Сумском направлении и 50 на Краснояружском. Также были уничтожены различные типы техники, включая бронетранспортеры, квадроциклы, пикапы и станции радиоэлектронной борьбы.

В Липцовском направлении разведчики выявили танк ВСУ, который был уничтожен операторами беспилотных летательных аппаратов.

На Волчанском направлении противник пытался провести разведку с использованием беспилотников, однако оба аппарата были сбиты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска взяли в плен двух украинских военных в Белгородской области.

Ранее подразделения группировки «Север» нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в Сумской области.

Между тем первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил что Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии.