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    Кремль зафиксировал нежелание Киева участвовать в мирных переговорах
    Жителям новых регионов России списали украинские долги
    «Северяне» взяли в плен двух украинских военных в Белгородской области
    Путин распорядился создать в МВД новую службу по вопросам миграции
    Песков заявил о гигантском ущербе причалам КТК от украинских дронов
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    27 комментариев
    2 апреля 2025, 14:35 • Новости дня

    ВСУ за сутки потеряли более 1,2 тыс. военнослужащих и десятки единиц техники

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска нанесли значительный урон украинским военным подразделениям в различных регионах, ВСУ за сутки потеряли более 1,2 тыс. военнослужащих.

    Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники трех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны около Проходов, Турьи, Малой Рыбицы, Петрушевки, Михайловского, Великого Прикола и Миропольского в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили свыше 95 военнослужащих, бронетранспортер, две бронемашины и орудие полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Андреевки, Каменки в Харьковской области, Кировска, Дробышево, Ямполя и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113 и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ и бригады теробороны в районах Верхнекаменского, Старой Николаевки, Северска, Александро-Калиново, Белокузьминовки, Новооленовки, Новой Полтавки и Константиновки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 285 военнослужащих, танк, машину пехоты, американский бронетранспортер М113 и 105-мм гаубицу М101, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады нацгвардии и отряда спецназначения «Омега» рядом с Удачным, Котлино, Муравкой, Гришино, Красноармейском, Новосергеевкой, Песчаным, Петровским и Белицким в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, танк и пять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и морской пехоты у Разлива, Зеленого Поля, Запорожья, Воскресенки, Вольного Поля в ДНР и Темировки в Запорожской области.

    Противник потерял более 110 военнослужащих, бронемашину, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

    А подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные позиции, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Тягинки, Бургунки, Никольского, Антоновки и Днепровского в Херсонской области.

    Уничтожены до 60 военнослужащих, станция РЭБ и склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

    В Минобороны также сообщили, что за минувшие сутки ВС России поразили предприятие по сборке БПЛА и центр подготовки операторов.

    За минувшие сутки ВС России поразили три соединения Украины на Белгородском направлении.

    В среду сообщалось, что российские войска нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Курском приграничье.

    1 апреля 2025, 22:16 • Новости дня
    Fox News: США обсуждают запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России

    Fox News: США готовятся ввести агрессивные санкции против «теневого флота»

    Fox News: США обсуждают запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России
    @ Jens Buttner/dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    США планируют ввести агрессивные санкции против российских перевозчиков нефти, включая ограничения для «теневого флота», с целью усиления давления на Москву.

    США рассматривают возможность введения агрессивных санкций против судов, перевозящих российскую нефть, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журналиста Fox News Джэки Хейнрич. Она утверждает, что в Вашингтоне обсуждают меры, которые могут затронуть российский «теневой флот».

    Согласно Хейнрич, администрация США оценивает эффективность текущих антироссийских санкций на уровне три из десяти. В числе новых мер обсуждается запрет на проход по Балтийскому морю для судов, перевозящих нефть из России.

    В России неоднократно заявляли, что способны выдержать санкционное давление Запада. Москва подчеркивает, что санкции не достигли своих целей, в западных странах также признавали их неэффективность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп пригрозил России самыми жесткими санкциями против ее нефти.

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    2 апреля 2025, 09:39 • Новости дня
    ВС России сорвали попытку бегства украинских морпехов из сумской Басовки
    ВС России сорвали попытку бегства украинских морпехов из сумской Басовки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько групп украинских морпехов из 36-й бригады попытались покинуть Басовку в Сумской области на границе с Курской областью России, но ВС РФ нанесли им огневое поражение, сообщают силовые структуры.

    Несколько групп украинских морпехов из 36-й отдельной бригады попытались сбежать из Басовки в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Попытка бегства была пресечена огневым поражением, нанесенным бойцами ВС РФ. Собеседник агентства уточнил, что противник с потерями продолжает отступать из населенного пункта.

    На направлении Гуево в Курской области российские бойцы продолжают выбивать противника, оказывая сопротивление военным действиям ВСУ в районе Басовки и Веселовки. В районе Веселовки ВСУ предприняли три безуспешные контратаки, в которых использовались БМП. Однако российские войска с поддержкой танков уничтожили штурмовые группы противника и бронетехнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин переадресовал благодарность участникам спецоперации за освобождение города Суджи, которую выразили жители Курской области. Потери ВСУ на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    1 апреля 2025, 19:22 • Новости дня
    Бербок потребовала от США провести сделку с Украиной по законам ЕС

    Reuters: Бербок заявила, что сделка США и Украины должна соответствовать законам ЕС

    Бербок потребовала от США провести сделку с Украиной по законам ЕС
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула важность соблюдения европейского законодательства в возможной сделке между США и Украиной, касающейся редкоземельных металлов, сообщает Reuters.

    Бербок подчеркнула необходимость соответствия возможной сделки между США и Украиной европейскому законодательству, передает «Российская газета». Позиция Бербок была озвучена на пресс-конференции в Киеве, где она подчеркнула, что Евросоюз уже имеет собственное соглашение с Украиной по редкоземельным металлам.

    Бербок заявила: «В конце концов, это наш европейский континент», указывая на важность соблюдения норм ЕС в любых новых международных соглашениях, которые могут влиять на европейский рынок. Она добавила, что каждая сделка, связанная с Украиной и редкоземельными металлами, должна соответствовать законодательству Евросоюза.

    Напомним, 1 апреля исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев и объявила о решении выделить 130 млн евро для гуманитарной помощи и стабилизации.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал репарационных выплат и выдвинул претензии на ресурсы Украины, фактически «приставив пистолет» к голове главы киевского режима Владимира Зеленского.

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    1 апреля 2025, 17:42 • Новости дня
    Лавров: Cписок атакованных Украиной в ходе перемирия объектов РФ направила США и в ООН

    Лавров: Белоусов доложил Путину о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам

    Лавров: Cписок атакованных Украиной в ходе перемирия объектов РФ направила США и в ООН
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов на совещании с президентом Владимиром Путиным рассказал о нарушении Украиной моратория на удары по энергетическим объектам, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что российская армия полностью придерживается моратория, который был согласован в ходе телефонного разговора между президентами России и США 18 марта, передает телеканал «Звезда».

    Он добавил, что Белоусов подробно изложил ситуацию, в том числе перечислив конкретные объекты, пострадавшие от атак. По словам Лаврова, перечень атакованных объектов был отправлен государственному секретарю США Марко Рубио и другим представителям, включая ООН.

    Напомним, на совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности обсуждалось исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.

    Путин в ходе совещания запросил доклад у министра обороны Андрея Белоусова по ситуации с мораторием на удары по энергообъектам.

    Коментарии (25)
    1 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин запросил у Белоусова доклад по мораторию на удары по энергообъектам
    Путин запросил у Белоусова доклад по мораторию на удары по энергообъектам
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России запросил доклад у министра обороны Андрея Белоусова по ситуации с мораторием на удары по энергообъектам.

    «Прежде чем мы приступим к обсуждению, хотел бы задать вопрос Белоусову Андрею Рэмовичу по поводу того, как у нас исполняются договоренности, связанные с прекращением взаимных ударов по энергосистемам между Россией и Украиной», – цитирует Путина ТАСС.

    После этого совещание продолжилось в закрытом от прессы режиме.

    Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Россия может выйти из энергетического перемирия, если киевский режим продолжит атаки на энергетические объекты.

    На прошлой неделе ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области с использованием американских РСЗО HIMARS. Объект был фактически уничтожен.

    Коментарии (10)
    2 апреля 2025, 13:25 • Новости дня
    Кремль зафиксировал нежелание Киева участвовать в мирных переговорах
    Кремль зафиксировал нежелание Киева участвовать в мирных переговорах
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем, однако украинская сторона не демонстрирует желания следовать этому курсу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Владимир Путин открыт к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Российский лидер остается приверженным поиску путей разрешения ситуации через политико-дипломатические методы.

    Песков подчеркнул, что Россия по договоренности с американской стороной присоединилась к временному мораторию на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Это решение было представлено как доказательство стремления России к мирному разрешению конфликта.

    Однако, как отметил Песков, Кремль фиксирует «абсолютное нежелание киевского режима» участвовать в таких переговорах. Украинская сторона, по его словам, не проявляет готовности идти по мирному пути разрешения конфликта.

    Ранее Песков заявил, что США пока не отреагировали на удары ВСУ по российским энергообъектам, несмотря на передачу списка нарушений.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме.

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    2 апреля 2025, 09:46 • Новости дня
    Российские войска взяли в плен двух украинских военных в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне активных боевых действий на окраинах Демидовки российские войска взяли в плен двух украинских военных в Белгородской области, сообщили в группировке «Север» ВС России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале «Северный ветер», группировка «Север» продолжает активные боевые действия на различных направлениях. В ходе операции под Демидовкой были взяты в плен два украинских солдата, что стало результатом ожесточенных сражений с подразделениями ВСУ.

    Кроме того, в районе Краснояружского и Сумского направлений российские войска нанесли существенные потери противнику. Одновременно с этим на Волчанском направлении были уничтожены несколько боевых групп и техника противника. Всего за последние сутки российские силы уничтожили более 310 украинских солдат и значительное количество бронетехники.

    На Сумском направлении, в районе Басовки и Веселовки, противник предпринял несколько контратак, однако все они были отбиты при поддержке бронетехники. Также удалось предотвратить прорыв колонны бронетехники из села Угроеды в направлении Демидовки.

    В дополнение к этому, российские войска продолжают разминирование территорий в Суджанском приграничье, где за сутки обезврежено 393 взрывоопасных предмета. Более десяти граждан были эвакуированы из небезопасных районов.

    Ранее подразделения группировки «Север» нанесли поражение механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни.

    Минобороны сообщило, что российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении.

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    1 апреля 2025, 15:57 • Новости дня
    Украинских музыкальных исполнителей решили проверить на российское гражданство
    Украинских музыкальных исполнителей решили проверить на российское гражданство
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское правительство приняло порядок предоставления данных о наличии у исполнителей российского гражданства, сообщил представитель руководства правительства в Раде Тарас Мельничук.

    Порядок определит механизм предоставления госорганами по запросу субъекта в сфере медиа информации о гражданстве певца или певицы, в том числе в любой период после 1991 года, сказал Мельничук, передает ТАСС.

    Ранее на Украине дополнили закон «О культуре» нормой, запрещающей распространение в любом публичном виде аудио- и видеоверсий выступления исполнителей, которые имели российское гражданство. В октябре 2022 года украинские власти ввели санкции против певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.

    Также на Украине представили законопроект, запрещающий использование русского языка в школах, включая перемены и внеурочные занятия.

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    2 апреля 2025, 01:36 • Новости дня
    Атака БПЛА на Таганрог повредила два дома

    Атака БПЛА на Таганрог повредила два дома, эвакуированы 85 жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Из многоэтажного дома в Таганроге на улице Лизы Чайкиной эвакуировали 85 человек после атаки БПЛА, которая привела к повреждению здания.

    В результате атаки БПЛА на Таганрог в Ростовской области были повреждены два многоквартирных дома. Повреждения получил дом на улице Лизы Чайкиной, где произошло возгорание, которое удалось быстро потушить. 

    Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из дома эвакуированы 85 жителей. Дом остался подключенным к коммуникациям, и несущие конструкции, по оценке специалистов, не пострадали. После завершения работы саперов жильцам разрешат вернуться в свои квартиры.

    Городская комиссия утром начнет обследование зданий и оценку нанесенного ущерба. Светлана Камбулова, глава Таганрога, отметила, что введен режим чрезвычайной ситуации, и пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь.

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    2 апреля 2025, 12:32 • Новости дня
    Жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей списали украинские долги
    Жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей списали украинские долги
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Донбассе и Новороссии ФССП России закрыла производство по долгам в пользу бюджета и банков Украины, сообщил директор ФССП и главный судебный пристав России Дмитрий Аристов.

    Создана нормативно-правовая база, в декабре 2022 года приняли закон о применении закона об исполнительном производстве на территории Донбасса и Новороссии, сказал Аристов, передает ТАСС.

    «Мы пересмотрели, переинвентаризировали более 4 тыс. исполнительных документов и заново начали исполнение по ним. При этом надо обратить внимание, что были окончены исполнительные производства по долгам в пользу бюджета Украины и кредитных организаций Украины», – добавил он.

    Также в среду Аристов сообщал, что ФССП поставила на паузу взыскание с участников СВО на общую сумму свыше 169 млрд рублей.

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    2 апреля 2025, 05:05 • Новости дня
    ПВО Западной группировки сбили восемь дронов ВСУ за сутки

    Западная группировка сбила восемь беспилотников и уничтожила технику ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО Западной группировки войск ВС РФ за последние сутки уничтожили восемь беспилотников ВСУ, а также значительное количество военной техники и живой силы противника.

    Как передает ТАСС, расчеты противовоздушной обороны Западной группировки войск ВС РФ за прошедшие сутки сбили восемь дронов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    Бигма отметил, что за сутки ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, два бронетранспортера М113 американского производства, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, включая два иностранного производства, а также восемь минометных расчетов.

    Кроме того, были уничтожены семнадцать пунктов управления БПЛА, две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и четыре станции спутниковой связи Starlink. Это позволяет оценить, что Западная группировка продолжает наносить значительный ущерб военной инфраструктуре противника на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курске упали обломки сбитого беспилотника на многоквартирный дом, но никто не пострадал.

    Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Угроедов, Турьи и Мирополья Сумской области.

    Следственный комитет начал расследование удара украинского беспилотника по автобусу с мирными жителями в Горловке.

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    2 апреля 2025, 12:26 • Новости дня
    Минобороны заявило о двух новых атаках Украины на энергетические объекты России
    Минобороны заявило о двух новых атаках Украины на энергетические объекты России
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия нанесла два удара по энергетической инфраструктуре в Курской области, что привело к отключению электроснабжения более 1,5 тыс. потребителей в регионе, сообщило Министерство обороны.

    Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергетические объекты в Курской области. В результате атаки беспилотного летательного аппарата на подстанцию 110 кВ в районе населенного пункта Клюква произошло отключение трансформатора, что привело к прекращению электроснабжения более 1,2 тыс. бытовых потребителей.

    Второй удар был нанесен через час, в результате обстрела украинскими военными другого энергообъекта в Курском районе был поврежден провод на высоковольтной линии 6 кВ. Это оставило без света еще более 300 бытовых потребителей.

    В Минобороны подчеркнули, что представители киевского режима, включая Владимира Зеленского, заявляли о соблюдении ограничений на удары по энергетическим объектам России. Однако ВСУ, несмотря на эти заявления, продолжают планомерно атаковать российскую энергетическую инфраструктуру с использованием беспилотников и артиллерии.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что список атакованных Украиной объектов Россия направила в США и ООН.

    На совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности обсуждалось исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.

    На прошлой неделе ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области с использованием американских РСЗО HIMARS, в результате чего объект был фактически уничтожен.

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    1 апреля 2025, 22:43 • Новости дня
    Депутат Рады предсказал гражданскую войну на Украине

    Александр Дубинский предположил гражданскую войну и распад Украины после конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о вероятности гражданской войны и распада Украины после завершения конфликта с Россией, если не будет найден проект, противопоставляющий страну внешнему врагу.

    Как передает ТАСС, депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал мнение о том, что после завершения конфликта с Россией Украина может оказаться на пороге гражданской войны и распада. Политик считает, что без проекта, направленного против внешнего врага, страна может столкнуться с внутренними противоречиями и определением доминирующей идеи через гражданскую войну.

    В своем телеграм-канале Дубинский написал: «Ставится вопрос о том, что делать с национальными ценностями и ориентирами внутри, если нет проекта анти-Россия? Переход от внешнего врага к внутреннему. То есть определение доминирующей идеи путем гражданской войны».

    Кроме этого, депутат считает, что в случае военного поражения возможно разделение страны. Еще одним вариантом развития событий он назвал «очищение» Украины через проведение аналога Нюрнбергского трибунала. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что переговоры о разделе украинской территории уже ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Подполье сообщило о поражении штаба ВСУ и складов БПЛА в Киевской области.

    В Киевской области удары пришлись по военной базе в Василькове и складам с беспилотниками в Глевахе, вызвав серьезную детонацию, а также, предположительно, по штабу ВСУ в Вышгородском районе, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

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    1 апреля 2025, 18:27 • Новости дня
    Медведев опубликовал комикс с испугавшимся Зеленским

    Медведев опубликовал картинку с испугавшимся Зеленским

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал мем с Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    На изображении запечатлен испуганный Зеленский, он, обращаясь к главе ЕК, спрашивает, любят ли его еще в Европе. Картинка опубликована в X Медведева.

    Фон дер Ляйен с лицом лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера отвечает ему о том, что Еврокомиссия снова полюбила граждан Евросоюза. После этого она добавляет, что это была первоапрельская шутка, и отмечает, что все еще любит Зеленского.

    Ранее Медведев отмечал, что «лечение острой формы русофобии» в Европе достигается с использованием «Калибра», «Оникса», «Искандера», «Орешника» и других мощных средств.

    Коментарии (2)
    1 апреля 2025, 17:23 • Новости дня
    Венгрия и Словакия увеличили прокачку газа в обход Украины
    Венгрия и Словакия увеличили прокачку газа в обход Украины
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерская и словацкая стороны смогли поднять мощность газопровода между странами для увеличения поставок газа в обход украинской территории, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    «Нам пришлось увеличить пропускную способность соединительного газопровода между нашими странами», – цитирует министра ТАСС.

    Он отметил, что киевский режим создавал большие трудности, чтобы не дать Будапешту и Братиславе получать российский газ.

    Благодаря увеличению пропускной способности объем транспортировки газа вырастет с 2,6 до 3,5 млрд кубометров ежегодно. Поставки газа осуществляются через трубопровод «Турецкий поток» и его ответвления в Болгарии и Сербии.

    Ранее Сийярто сообщал, что США согласились сделать исключение для Венгрии из санкций на оплату газа, поставляемого Газпромом, для обеспечения надежного снабжения страны энергоносителями.

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    Трамп даст старт мировому переделу американского рынка

    Днем освобождения назвал Дональд Трамп 2 апреля. В этот день будут введены основные пошлины, как ожидается, на триллионы долларов. Это будет более жесткая тарифная война, чем первая волна в 2018-2019 годах. Она больше будет похожа на борьбу за рынки сбыта в XIX веке. Тогда Европа билась за колонии и их ресурсы, а теперь весь мир будет биться за доступ к рынку США, считают эксперты. Мир уже готовится к последствиям такой борьбы. Подробности

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    Отказ от энергетического перемирия толкает Украину к внешнему управлению

    В России заявили о праве не соблюдать мораторий на обстрелы энергетических объектов в случае нарушений со стороны ВСУ. В пятницу Украина вновь атаковала станцию «Суджа», которая фактически полностью уничтожена. Как говорят эксперты, несоблюдение энергетического перемирия доказывает недоговороспособность киевской власти и подчеркивает актуальность идеи Владимира Путина о внешнем управлении Украиной под эгидой ООН. Подробности

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    ВСУ видят от России угрозу сразу на шести направлениях

    В последнюю неделю на разных участках линии боевого соприкосновения на украинской бронетехнике замечены новые тактические знаки. Одновременно в Киеве заявляют, будто бы ВС РФ готовятся весной-летом этого года начать масштабное наступление по всему 1000-километровому фронту. Что все это может означать? Подробности

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    Российский «пришелец с Сириуса» нашел новых жертв на другом конце планеты

    Весьма экзотический поворот случился с давней историей вокруг запрещенной в России секты «Ашрам Шамбала» и ее лидера Константина Руднева. Отбыв тюремный срок в России, Руднев занялся тем же промыслом на другом конце земного шара – в Аргентине. Чем известен этот человек и в чем его теперь обвиняют аргентинские власти? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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