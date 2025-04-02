Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники трех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны около Проходов, Турьи, Малой Рыбицы, Петрушевки, Михайловского, Великого Прикола и Миропольского в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника при этом составили свыше 95 военнослужащих, бронетранспортер, две бронемашины и орудие полевой артиллерии.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Андреевки, Каменки в Харьковской области, Кировска, Дробышево, Ямполя и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

При этом ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113 и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ и бригады теробороны в районах Верхнекаменского, Старой Николаевки, Северска, Александро-Калиново, Белокузьминовки, Новооленовки, Новой Полтавки и Константиновки в ДНР.

Противник при этом потерял до 285 военнослужащих, танк, машину пехоты, американский бронетранспортер М113 и 105-мм гаубицу М101, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады нацгвардии и отряда спецназначения «Омега» рядом с Удачным, Котлино, Муравкой, Гришино, Красноармейском, Новосергеевкой, Песчаным, Петровским и Белицким в ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, танк и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и морской пехоты у Разлива, Зеленого Поля, Запорожья, Воскресенки, Вольного Поля в ДНР и Темировки в Запорожской области.

Противник потерял более 110 военнослужащих, бронемашину, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

А подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные позиции, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Тягинки, Бургунки, Никольского, Антоновки и Днепровского в Херсонской области.

Уничтожены до 60 военнослужащих, станция РЭБ и склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

В Минобороны также сообщили, что за минувшие сутки ВС России поразили предприятие по сборке БПЛА и центр подготовки операторов.

За минувшие сутки ВС России поразили три соединения Украины на Белгородском направлении.

В среду сообщалось, что российские войска нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Курском приграничье.