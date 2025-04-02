ВС России поразили предприятие по сборке БПЛА и центр подготовки операторов

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты две американские управляемые авиабомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган» и 177 беспилотников, в том числе 94 над территорией России.

С начала спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 49 424 беспилотника, 601 ЗРК, 22 632 танка и других бронемашин, 1533 боевые машины РСЗО, 23 172 орудия полевой артиллерии и минометов, 33 592 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

Накануне Вооруженные силы России поразили военный аэродром ВСУ и цеха производства БПЛА.

В среду сообщалось, что российские войска нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Курском приграничье.