Российские войска нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Курском приграничье

Tекст: Мария Иванова

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Басовки, Беловод, Варачино, Владимировки, Водолаг, Журавки, Запселья, Локни, Мирополья, Могрицы, Садков, Шалыгино, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За минувшие сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены два пункта управления БПЛА.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 570 военнослужащих, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера, 2242 бронемашины, 2591 автомобиль, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне сообщалось, что ВСУ предприняли две неудачные контратаки в Курском приграничье.

В среду российские войска взяли в плен двух украинских военных в Белгородской области.