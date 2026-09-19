«Север» взял под контроль Лошаково и Комиссарово в Харьковской области

Tекст: Мария Иванова

В северо-восточной части Харьковской области подразделения группировки начали сжимать кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, отмечается в канале Max Минобороны.

В кольце окружения продолжается уничтожение формирований противника около Грачовки, Красного Ярв и Хрипунов в Харьковской области.

За минувшие сутки потери украинских вооруженных формирований на этом участке составили до 30 военнослужащих и две бронемашины, отчитались в Минобороны.

В ходе расширения внешней зоны контроля уничтожаются формирования ВСУ в районах Петропавловки, Новоалександровки и Приколотного.

Кроме того, в Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны у Корбины Иваны, Черноглазовки, Братеницы, Подсреднего и Великого Бурлука.

А в Сумской области поражены живая сила и техника двух механизированных бригад ВСУ рядом с Хотенью, Рудневкой и Пушкаревкой.

Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял до 245 военнослужащих, три броне машины и 12 автомобилей, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее в субботу сообщалось, что серьезные потери понесла 106-я бригада территориальной обороны ВСУ в районе Волковки в Сумской области.

ВСУ за последнюю неделю потеряли в котле в Харьковской области более 390 военных.

В пятницу сообщалось, что «Северяне» пресекли попытку ВСУ пешком выбраться из окружения у Черного.