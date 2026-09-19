Tекст: Тимур Шайдуллин

Политика милитаризации, проводимая европейскими странами в ущерб интересам собственных граждан, неизбежно приведет к власти силы, настроенные на диалог с Москвой, пишет сербская газета «Печат».

«То, что у российского президента есть рецепт победы, было понятно по выражению его лица, когда вместе с остальными лидерами БРИКС он высаживал дерево на саммите в Нью-Дели. Из этого корня появится будущий мир», – подчеркивается в публикации.

Издание отмечает, что сейчас для Москвы главным фактором является терпение. Впереди ключевые политические события: ноябрьские выборы в США, президентские выборы во Франции в апреле и немецкие парламентские выборы, намеченные на 2029 год. Россия не форсирует события, ожидая политических изменений на Западе.

Сербские журналисты уверены, что продолжение финансирования и вооружения Киева лишь ускорит масштабные перемены в Европе. Пока российская армия перемалывает противника, Париж и Берлин сами сдадут позиции без единого выстрела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция, Германия и Британия разрабатывают собственный формат переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о тайном интересе европейских политиков к диалогу с Владимиром Путиным. А политолог Алексей Мартынов назвал БРИКС сообществом единомышленников для формирования новой системы международных отношений.