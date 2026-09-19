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Главу косметического бренда Mixit отправили под домашний арест
Суд в Москве отправил под домашний арест гендиректора Mixit Олега Пая
Генеральный директор косметического бренда Mixit Олег Пай отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Тверской суд Москвы избрал меру пресечения руководителю косметической компании Олегу Паю, передает РИА «Новости». Топ-менеджера подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Пая О. В. – удовлетворено», – говорится в судебных материалах.
Детали уголовного дела пока не раскрываются. Журналистам не удалось получить оперативные комментарии от следственных органов и суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы задержали Олега Пая по делу о крупном мошенничестве.
Месяцем ранее столичная инстанция избрала меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему управляющему Procter&Gamble Виктору Сухинову.